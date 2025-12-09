Quarta Cultural apresenta edição especial dedicada ao Hip Hop

Programação será conduzida pela Casa Hip Hop Anápolis, que leva ao palco batalhas de rimas, danças urbanas, breaking e apresentações de grupos convidados (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza nesta quarta-feira (10), a partir das 19h, mais uma edição da Quarta Cultural, desta vez dedicada à celebração da arte urbana e das expressões que compõem o movimento Hip Hop. A programação será conduzida pela Casa Hip Hop Anápolis, que leva ao palco batalhas de rimas, danças urbanas, breaking e apresentações de grupos convidados, como Capoeira Luanda, Sambadeiras do Cerrado e Ponto de Cultura Onã L’Ayó.

Reconhecida como a primeira Casa Hip Hop do Estado de Goiás, a instituição se consolidou como referência na formação artística e no fortalecimento da cultura urbana no município, atendendo crianças, jovens e adultos em atividades que estimulam criatividade, disciplina e pertencimento.

Além das apresentações, o evento contará com Feira Cultural e praça gastronômica na área externa, reunindo arte, artesanato e culinária local. Interessados em participar como expositores podem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 99358-2323.

Além da programação, a Secretaria também destaca que a Casa Hip Hop Anápolis abrirá, entre 8 e 30 de dezembro de 2025, as inscrições para oficinas e treinos avançados nas áreas de capoeira, breaking, danças urbanas, graffiti, DJ e batalhas de rimas, como parte das ações de formação e fomento artístico mantidas pela instituição.

