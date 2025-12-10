UEG divulga gabarito do Vestibular Medicina 2026/1

Prazo para interposição de recursos vai desta quarta a sexta-feira (10 a 12/12) (Foto: UEG)

O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou, nesta terça-feira (09/12), o gabarito definitivo das provas objetivas do Vestibular de Medicina UEG 2026/1.

Confira abaixo os gabaritos definitivos:

Gabarito prova Tipo 1

Gabarito prova Tipo 2

No site também está disponível a lista de candidatos selecionados para correção da prova discursiva e de redação e a nota de corte.

Os candidatos que desejarem interpor recursos referentes ao resultado da prova objetiva, devem fazê-lo entre os dias 10 e 12 de dezembro, no endereço vestibular.ueg.br.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 20 de janeiro.

Para mais informações sobre o Vestibular de Medicina UEG 2026/1, confira o Edital ou acesse vestibular.ueg.br.