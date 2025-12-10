Prefeitura de Anápolis realiza Conferência de Cultura e eleição do Conselho Municipal de Cultura

Conferência e eleição reúnem artistas, agentes culturais e a comunidade para debater as políticas culturais de Anápolis e eleger os novos membros do Conselho Municipal de Cultura (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A conferência, de caráter consultivo e formativo, tem como objetivo promover debate público sobre políticas culturais, ampliar a participação social e qualificar a compreensão sobre o papel dos conselhos de cultura. Um dos destaques da programação é a apresentação temática do Coordenador do Escritório Estadual do Ministério da Cultura (MinC) em Goiás, Milton Gonçalves Júnior, que abordará diretrizes e perspectivas nacionais para a área.

O encontro também abre espaço para falas institucionais, interação com artistas, agentes culturais, instituições e comunidade, cumprindo as orientações legais e reforçando a transparência do processo. A conferência funciona como etapa de escuta e participação anterior à eleição do Conselho.

Logo após, às 19h30, terá início a Eleição do Conselho Municipal de Cultura, que renovará os representantes da sociedade civil para o próximo mandato, conforme a Lei Municipal nº 331/2004. As candidaturas podem ser feitas até quarta (10), presencialmente, na Secretaria de Cultura e Turismo.

Os interessados poderão concorrer representando uma das oito linguagens previstas em lei:

· Artes Ciências e Música

· Artes Visuais

· Audiovisual

· Patrimônio Cultural

· Livro e Literatura

· Ciência, Tecnologia e Educação

· Eventos e Cultura de Rua

· Instituições e Movimentos Sociais

Credenciamento

Para participar da conferência e votar na eleição, é necessário realizar o credenciamento prévio, que deve ser feito exclusivamente por meio de formulário digital. O credenciamento é obrigatório para garantir a regularidade e a transparência dos processos.

Clique aqui para acessar o formulário.