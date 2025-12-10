Indústria goiana tem maior crescimento do país em outubro

Setor de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias registrou alta de 26%, no mês de outubro, em Goiás (Foto: SGG)

A indústria goiana cresceu 6,5% em outubro, na série com ajuste sazonal, a maior alta desde dezembro de 2021. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi ainda maior, chegando a 11,7%.

No acumulado de 12 meses, o resultado também se manteve positivo, alcançando 2,2%. Todos os indicadores superaram a média da indústria brasileira. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (9/12).

Indústria

A alta registrada no mês de outubro foi impulsionada pelo desempenho de diversos setores da indústria. Na comparação com outubro de 2024, o avanço de 11,7% observado em Goiás resultou principalmente do crescimento da fabricação de coque de petróleo, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que registrou alta de 33,1%.

Também contribuíram para o resultado os setores de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (26%), metalurgia (17,4%), fabricação de produtos alimentícios (12,9%) e fabricação de produtos químicos (11,3%).

Goiás manteve desempenho acima da média nacional em todas as variações analisadas e ocupou a 1ª posição entre os estados com maior crescimento industrial, superando unidades federativas como Mato Grosso, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia e Minas Gerais.

O resultado também foi superior ao registrado pela produção industrial do país, que apresentou crescimento tímido de 0,1% na variação de outubro em relação ao mês anterior. O levantamento indica ainda que o estado acumula alta de 3% no ano, em comparação com o mesmo período anterior, confirmando a trajetória positiva do setor.

Para o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho, a alta histórica da indústria goiana no mês de outubro afirma que o desempenho é fruto dos esforços do Governo de Goiás, por meio da SIC, para consolidar o estado no cenário nacional.

“Goiás está encerrando o ano com chave de ouro no setor industrial. Esses dados divulgados pelo IBGE nos colocam na vitrine da indústria nacional, como o estado que mais cresceu em outubro. Essa alta reflete o resultado desse trabalho conjunto, que tem fortalecido, cada vez mais, a economia goiana”, destacou.

O secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima, afirmou que os números divulgados pelo IBGE e analisados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) confirmam a solidez da indústria de Goiás e mostram que o governo e o setor produtivo trabalham de forma coordenada.

“O estado mais uma vez se destaca nacionalmente, superando a média brasileira em todas as variações analisadas e consolidando-se como referência entre as unidades federativas com maior expansão industrial. Esse avanço expressivo em setores como derivados do petróleo, biocombustíveis, alimentos, veículos e metalurgia demonstra a diversidade e a competitividade da indústria goiana”, enfatizou.

A PIM-PF produz indicadores de curto prazo relativos ao comportamento do produto real da indústria, tendo como unidade de investigação a empresa formalmente constituída cuja principal fonte de receita seja a atividade industrial.