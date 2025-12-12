Caiado diz que novos desembargadores engrandecem quadro do TJGO

Caiado afirma que novos desembargadores irão engrandecer cada vez mais o Tribunal de Justiça do Goiás (Fotos: Walter Folador e Júnior Guimarães)

O governador Ronaldo Caiado acompanhou, nesta quinta-feira (11/12), na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), em Goiânia, a solenidade de posse dos dois novos desembargadores da corte máxima do Judiciário goiano, Edna Maria Ramos da Hora e Augusto César Rocha Ventura.

O chefe do Executivo goiano destacou que Edna foi escolhida seguindo critérios de antiguidade e merecimento estabelecidos pelo TJ, enquanto o nome Augusto César passou pelo seu crivo.

Caiado destacou a postura de respeito às instituições e a importância dos novos membros que assumem.

“São dois nomes que irão engrandecer cada vez mais o quanto esse tribunal é respeitado no cenário nacional”, afirmou Caiado.

“O professor Augusto foi uma indicação da OAB, vinda pelo quinto constitucional, teve uma votação expressiva na Ordem e possui uma trajetória consolidada, sendo um dos homens mais queridos pelo seu conteúdo e capacidade. Tive a oportunidade de receber a lista tríplice e indicá-lo para compor o Tribunal de Justiça de Goiás”, disse o governador.

O corregedor-geral da justiça, desembargador Marcus da Costa Ferreira, representando o TJGO, comentou que os “desembargadores acabam de ingressar no espinhoso caminho de fazerem justiça sem serem deuses, de tratar iguais com igualdade, de proferir decisões que podem mudar destinos, causar a ruína, preservar ou não uma vida. E, principalmente, de garantir a existência do Estado e da democracia”, assegurou.

Perfis

Natural de Goiânia, Edna Maria Ramos da Hora é formada em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e atua na magistratura goiana desde 1990.

Já trabalhou nos municípios de Cavalcante, ao lado da comunidade Quilombola Kalunga; além de Alto Paraíso de Goiás, Carmo do Rio Verde, Itapaci e Anápolis. Ela assume a vaga decorrente da aposentadoria do último presidente do TJGO, desembargador Carlos Alberto França.

Desembargadora Edna Maria Ramos da Hora

“Hoje, com profunda gratidão, renovo meu compromisso com a justiça ao ascender ao cargo de desembargadora. Esse momento transcende a realização profissional. É o reencontro com tudo aquilo que me conduziu até aqui”, afirmou Edna durante sua posse.

“Ao assumir essa nova função, reafirmo meu propósito de manter o olhar atento às realidades, diante dos conflitos humanos, e o respeito incondicional ao devido processo legal”, completou.

Professor titular da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Augusto César Rocha Ventura é mestre em Direito e Políticas Públicas pelo UniCEUB, com MBA em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

É presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE) e chanceler da Universidade Evangélica de Goiás (UniEvangélica). Ele chega para a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Nicomedes Domingos Borges.

Desembargador Augusto César Rocha Ventura

“Assumo meu compromisso com o Poder Judiciário e o Estado de Direito. Sei que a legitimidade do Poder Judiciário repousa na confiança da sociedade em sua capacidade de julgar com isenção, responsabilidade e humildade, ciente de que cada processo tem uma história, uma esperança, uma dor”.

“Pretendo atuar servindo ao Estado de Goiás que tanto amo, contribuindo para manter este tribunal entre os mais respeitados do país, honrando a confiança que hoje me é confiada”, assegurou Augusto César durante seu discurso.

A cerimônia reuniu ainda o vice-governador Daniel Vilela e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Rafael Lara, além de desembargadores, juízes, presidentes de diferentes órgãos e instituições, autoridades políticas e representantes dos demais poderes e da sociedade civil.