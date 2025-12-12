Governo divulga edital de concurso para auditor fiscal da Receita Estadual

Concurso para lotação na Secretaria da Economia vai selecionar auditores fiscais com remuneração de R$28.563,30 (Foto: Economia)

A Secretaria da Economia publicou, nesta sexta-feira (12/12), no Diário Oficial do Estado (DOE), novo edital do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, classe A, Padrão I. Serão oferecidas 50 vagas, além de formação de cadastro de reserva de 25 vagas, com remuneração de R$ 28.563,30.

O cargo exige ensino superior completo em qualquer área de formação. Das 50 vagas, 37 são destinadas à ampla concorrência, dez a candidatos negros e três são reservadas a candidatos com deficiência.

Concurso de auditor fiscal da Receita Federal

O concurso terá como banca organizadora a Fundação Carlos Chagas. Conforme o cronograma, a solicitação da isenção do pagamento do valor da inscrição deve ser feita de 15 a 19 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site.

O prazo para realização das inscrições começa em 9 de fevereiro e segue até 12 de março, no mesmo portal. O valor é de R$ 250.

Cronograma e edital

O cronograma completo e o edital estão disponíveis no Diário Oficial do Estado de Goiás e no site da Fundação Carlos Chagas.

Prova

A aplicação das provas objetivas será em 17 de maio, e o conteúdo programático inclui

Conhecimentos básicos:

Língua portuguesa;

Raciocínio lógico;

Direito constitucional.

Conhecimentos específicos:

Direito tributário;

Auditoria;

Tecnologia da informação;

Legislação tributária estadual.

Avaliação de títulos e resultado final

Também será realizada avaliação de títulos. O resultado definitivo do concurso está previsto para 14 de outubro de 2026.