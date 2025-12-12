Governo divulga edital de concurso para auditor fiscal da Receita Estadual
A Secretaria da Economia publicou, nesta sexta-feira (12/12), no Diário Oficial do Estado (DOE), novo edital do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, classe A, Padrão I. Serão oferecidas 50 vagas, além de formação de cadastro de reserva de 25 vagas, com remuneração de R$ 28.563,30.
O cargo exige ensino superior completo em qualquer área de formação. Das 50 vagas, 37 são destinadas à ampla concorrência, dez a candidatos negros e três são reservadas a candidatos com deficiência.
Concurso de auditor fiscal da Receita Federal
O concurso terá como banca organizadora a Fundação Carlos Chagas. Conforme o cronograma, a solicitação da isenção do pagamento do valor da inscrição deve ser feita de 15 a 19 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site.
O prazo para realização das inscrições começa em 9 de fevereiro e segue até 12 de março, no mesmo portal. O valor é de R$ 250.
Cronograma e edital
O cronograma completo e o edital estão disponíveis no Diário Oficial do Estado de Goiás e no site da Fundação Carlos Chagas.
Prova
A aplicação das provas objetivas será em 17 de maio, e o conteúdo programático inclui
Conhecimentos básicos:
- Língua portuguesa;
- Raciocínio lógico;
- Direito constitucional.
Conhecimentos específicos:
- Direito tributário;
- Auditoria;
- Tecnologia da informação;
- Legislação tributária estadual.
Avaliação de títulos e resultado final
Também será realizada avaliação de títulos. O resultado definitivo do concurso está previsto para 14 de outubro de 2026.