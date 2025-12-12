“Imagens em Trânsito #05” finaliza programação de 2025 na Vila Cultural Cora Coralina

Ciclo Imagens em Trânsito, iniciativa consolidada do Entre-imagens – Laboratório Experimental de Cinema e Arte da Universidade Estadual de Goiás (UEG), realiza sua 5ª e última edição de 2025 neste sábado (13/12), às 9h, na Sala Multimeios João Bennio, da Vila Cultural Cora Coralina (Foto: Divulgação)

O ciclo Imagens em Trânsito, uma iniciativa consolidada do Entre-imagens – Laboratório Experimental de Cinema e Arte da Universidade Estadual de Goiás (UEG), realiza sua 5ª e última edição de 2025 neste sábado (13/12), às 9 horas, na Sala Multimeios João Bennio, da Vila Cultural Cora Coralina.

Com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) e parceria do Comitê de Cultura do PNCC de Goiás, o evento traz a Goiânia os pesquisadores convidados Diogo Cavalcanti Velasco da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Alice Fátima Martins da Universidade Federal de Goiás (UFG).

A programação do Imagens em Trânsito #05 apresenta reflexões sobre cinema, cultura visual, narrativas artesanais e imagens digitais, por meio da articulação entre pesquisas acadêmicas de alto nível e experiências de campo, promovendo um intercâmbio interdisciplinar.

O professor Diogo Cavalcanti Velasco (UFS) apresentará a discussão “As Imagens-Espaço em O Dia que te Conheci (André Novais, 2023)”. Velasco, que possui vasta formação em Multimeios e Sociologia da Imagem, aplicará metodologia de suas pesquisas de doutorado e pós-doutorado para analisar como o filme organiza espacialidades que configuram dimensões políticas e sociais do cotidiano, ao mesmo tempo em que sustentam escolhas estéticas.

Seu trabalho tem especial interesse nas representações do sertão nordestino e nas áreas do cinema e espacialização cinematográfica.

Em seguida, a professora Alice Fátima Martins (UFG) conduzirá a conferência “Tramas narrativas, entre artesanias e imagens digitais. Ou: É arte e não é”.

Bolsista de produtividade do CNPq e doutora em Sociologia, Alice Fátima apresentará uma proposta que conecta sua pesquisa acadêmica a práticas artesanais e registros fotográficos/audiovisuais produzidos junto ao coletivo Mulheres Coralinas, na Cidade de Goiás.

O objetivo é refletir sobre a produção de sentidos, os vínculos comunitários e os papéis sociais implicados nas artesanias, a partir de entrevistas, documentação de bordados e relatos de vida das integrantes do coletivo.

Imagens em Trânsito – balanço 2025

Em 2025, o ciclo Imagens em Trânsito consolidou-se como um espaço vital para o encontro entre pesquisadores, artistas e estudantes, ampliando os diálogos entre cinema, artes visuais, cultura popular, arquivos e processos de criação.

A iniciativa contribui significativamente para a formação crítica e o fortalecimento das redes de pesquisa e extensão articuladas pelo Entre-imagens, vinculado ao curso de Cinema e Audiovisual e ao Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (PPGTeccer) da UEG.

Serviço

Imagens em Trânsito #05 encerra programação de 2025 na Vila Cultural Cora Coralina

Data: Sábado (13/12)

Horário: 9h

Local: Vila Cultural Cora Coralina (Rua 23 qd. 67, esq. com a R. 3, St. Central (Ao lado do Teatro Goiânia)

Entrada gratuita