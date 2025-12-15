Programação do Natalino reúne teatro, violoncelo, música acústica e viola nesta segunda-feira (15)

Evento oferece uma programação cultural gratuita, além de brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce para a população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A abertura será com o espetáculo Girassol, apresentado pela Companhia Anapolina de Teatro (CAT). Em seguida, às 19h, o Grupo de Violoncelos de Anápolis (GRUVA) sobe ao palco com um repertório especial.

Na sequência, o público confere uma apresentação acústica que mistura música e cultura, conduzida pelo artista Edu Moraes, em parceria com a Claque Cultural. Encerrando a noite, a Orquestra de Violeiros promete emocionar o público com músicas tradicionais.

As apresentações fazem parte do evento “Natalino: O Natal do Anapolino”, que oferece uma programação cultural gratuita, além de brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce para a população.

Pista de gelo em manutenção

A pista de patinação no gelo está em manutenção nesta segunda-feira (15). A medida faz parte dos cuidados para garantir a segurança e a qualidade do espaço. As atividades serão retomadas normalmente a partir desta terça-feira (16), conforme o cronograma: de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 12h às 22h.