OAB Anápolis celebra o Dia da Advogada

15 de dezembro de 2025
oab anapolis

Cleire Vieira e Priscila Santana integram a diretoria da OAB Anápolis, ao lado do Vice-Presidente Leandro Viturino, o presidente Samuel Santos e o secretário geral Tiago Neri

 

Homenagem destaca avanços, desafios e conquistas da advocacia feminina

A OAB Anápolis celebrou neste 15 de dezembro o Dia da Advogada com uma programação interna dedicada a reconhecer quem organiza, participa e fortalece iniciativas voltadas ao apoio das mulheres na profissão.

O evento, que ocorreu em Anápolis, contou com representantes da subseção, incluindo Cleire Vieira, secretária geral adjunta e presidente da Comissão da Mulher, e Priscila Santana, tesoureira, além do presidente da OAB Anápolis, Samuel Santos, que reforçou o compromisso institucional com a equidade.

O objetivo foi valorizar o trabalho das advogadas, destacar desafios atuais da carreira, reconhecer conquistas recentes e reafirmar projetos voltados ao desenvolvimento profissional.

Força coletiva

Durante a celebração, Cleire Vieira destacou o simbolismo da data e o impacto das ações promovidas pela Comissão da Mulher. Segundo ela, o Dia da Advogada é mais do que uma data comemorativa. É um lembrete da importância de fortalecer redes coletivas de apoio. Cleire afirmou que tem o privilégio de liderar a Comissão e que se emociona ao perceber que as mulheres não caminham sozinhas.

Ela enfatizou que foi construído um movimento que promove escuta, acolhimento, fortalecimento e crescimento. Para Cleire, ser advogada envolve sustentar causas, abrir portas e transformar vidas, inclusive a própria. Ela afirmou que cada encontro e cada projeto reforçam a criação de uma rede de mulheres que se levantam umas pelas outras e desejou feliz Dia da Advogada a todas.

Busca por equilíbrio

A tesoureira Priscila Santana ressaltou os desafios diários da advocacia, que exigem disciplina, dedicação e constante aperfeiçoamento, sobretudo diante de desigualdades sociais que avançam em diferentes setores. Para ela, equilibrar carreira e vida familiar é um exercício contínuo de aplicar justiça também nas próprias escolhas. Priscila lembrou que o mercado jurídico apresenta novos desafios e que é essencial estar preparada para eles, inclusive no domínio de ferramentas como inteligências artificiais.

Ela destacou ainda que as mulheres conquistaram espaços historicamente masculinos por competência e esforço e afirmou que devemos nos orgulhar de estarmos advogadas.

Compromisso institucional

O presidente da OAB Anápolis, Samuel Santos, reforçou que a subseção segue empenhada em ampliar políticas de valorização da mulher advogada e em fortalecer iniciativas que garantam representatividade e segurança no exercício profissional. “Nenhuma instituição pode se considerar completa se não reconhecer a força, a contribuição e o protagonismo das mulheres que constroem diariamente a advocacia”, declarou.

Samuel afirmou que a subseção continuará atuando para que cada advogada encontre na OAB um ambiente de apoio e desenvolvimento e encerrou a mensagem destacando que celebrar a data é reafirmar o compromisso com uma advocacia mais justa, diversa e humana.

Tags: ,

