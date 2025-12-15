Governo prorroga inscrições do Aluguel Social em 16 municípios goianos

Aluguel Social: inscrições são prorrogadas em 16 municípios goianos até 29 de dezembro (Foto: Agehab)

O Goiás Social e a Agência Goiana de Habitação (Agehab) prorrogaram as inscrições de 4.660 vagas do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em 16 municípios goianos, até 29 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita no site Aluguel Social ou no aplicativo Aluguel Social.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destaca a importância da ação para a melhoria da qualidade de vida das famílias.

“O Aluguel Social é um auxílio emergencial para garantir que aqueles que mais precisam possam manter um lar. O Governo de Goiás está firme no compromisso de ajudar as famílias em vulnerabilidade, proporcionando a elas dignidade e segurança”, afirma.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, também celebra o programa e reforça o impacto positivo para a população.

“Já são 85 mil goianos beneficiados com esse auxílio crucial para quem está em situação de risco social. Este é um passo importante para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária”, destaca. Aluguel social

O Aluguel Social é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social que não têm condições de arcar com o aluguel de uma residência. O benefício proporciona o pagamento de um valor mensal de R$ 350, por 18 meses, para o aluguel de imóveis situados em municípios goianos com vagas abertas.

Os interessados devem atender aos requisitos definidos pela Agehab, que inclui comprovação de renda e análise da situação social da família. Segundo Alexandre Baldy, o programa reflete uma política habitacional que vai além da construção de moradias.

“A parceria com as prefeituras e a criação de alternativas como o Aluguel Social são fundamentais para garantir que as famílias que não podem arcar com os custos da moradia tenham um suporte digno enquanto aguardam a possibilidade de conquistar uma casa própria”, salienta Baldy.

Municípios e vagas disponíveis

Alexânia – 500 Vagas

Alôandia – 20 Vagas

Alto Paraíso de Goiás – 100 Vagas

Aparecida de Goiânia – 1.000 Vagas

Araçu – 40 Vagas

Caldazinha – 100 Vagas

Edeia – 100 Vagas

Flores de Goiás – 50 Vagas

Goiânia – 1.000 Vagas

Morrinhos – 280 Vagas

Nerópolis – 170 Vagas

Novo Gama – 800 Vagas

Posse – 300 Vagas

Santa Bárbara de Goiás – 50 Vagas

São João D`Aliança – 100 Vagas

Teresina de Goiás – 50 Vagas

Total – 4.660 Vagas

Serviço

Inscrições para o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social

Quando: até 29 de dezembro de 2025

Inscrições e informações: Site Agehab