ARM fiscaliza condições do transporte público em Anápolis

15 de dezembro de 2025
Entre os itens vistoriados estão: a situação dos pneus, o sistema elétrico, o funcionamento do elevador ou rampa de acesso, a limpeza e as condições dos bancos, entre outros aspectos (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A Agência Reguladora do Município (ARM) iniciou, na última semana, a vistoria semestral dos ônibus da empresa responsável pelo transporte público de Anápolis. A fiscalização, realizada no pátio da Urban, seguirá pelos próximos dias.

A análise é conduzida por agentes da ARM, que verificam as condições gerais dos veículos. Entre os itens vistoriados estão: a situação dos pneus, o sistema elétrico, o funcionamento do elevador ou rampa de acesso, a limpeza e as condições dos bancos, entre outros aspectos, conforme as normas da ABNT.

Ao identificar possíveis irregularidades, elas são imediatamente registradas e encaminhadas para a regularização.

Caso a avaliação seja negativa, o ônibus é retirado de circulação até que todas as pendências sejam solucionadas e uma nova vistoria seja feita. Após a aprovação, o veículo é liberado para voltar às linhas.

Outro item observado é a idade da frota. Por previsão contratual, a frota não pode ultrapassar 15 anos e a idade média deve estar entre 4 e 5 anos. Nesta regra, a frota está acima da idade média, sendo essa uma das pautas da ARM e do Executivo como metas na reestruturação do Sistema de Transporte Público de Anápolis (STPA).

Segundo o presidente da ARM, Paulo Vitor, as inspeções serão realizadas diariamente ao longo dos próximos dias, com média de 10 ônibus vistoriados por dia.

“Temos o cuidado de verificar as condições do transporte e analisar se a empresa está seguindo todas as normas operacionais e de segurança. Caso não esteja, o veículo é retirado de circulação e as pendências são anotadas. Em seguida, o veículo é direcionado para manutenção até que a situação seja regularizada. Esse cuidado garante mais segurança e qualidade para a população”, afirmou.

