Natal do Bem divulga agenda de atrações para esta semana

Natal do Bem 2025 divulga programação das apresentações que serão realizadas de 16 e 21/12, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) (Foto: Secom)

O Natal do Bem 2025, uma iniciativa do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), divulga a programação das apresentações natalinas que serão realizadas de 16 e 21 de dezembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia.

A agenda da maior celebração natalina gratuita do país reúne espetáculos teatrais e shows musicais que valorizam a magia da data mais festiva do ano.

Espetáculo Meu Pedido de Natal

O espetáculo começa no quarto de uma criança que, enquanto escreve sua cartinha para o Papai Noel, adormece com um único desejo: conhecer o lugar mágico onde os brinquedos ganham vida. Conduzida por um anjo, ela é transportada para o coração da Fábrica do Papai Noel.

Com um elenco vibrante e talentoso, a atração dá vida a soldadinhos de chumbo, bonecas de pano, bailarinas de caixinha de música e confeiteiras sapateadoras. Mais do que um espetáculo, a produção reforça que “o segredo é acreditar”. A história lembra que o verdadeiro espírito de Natal vive na esperança, na imaginação e na capacidade de sonhar.

Datas: 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de dezembro

Local: Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: 20 horas

Dois Tons de Cinza – com Anne e Raquel

O Coreto do Natal do Bem 2025 recebe as cantoras Anne e Raquel, que apresentam o show Dois Tons de Cinza. O repertório terá desde o tradicional Noite Feliz a canções como Toda Forma de Amor e Anunciação.

Data: 17 de dezembro

Local: Coreto do Natal do Bem 2025

Horário: 21 horas

Natal em Canto

No palco, a cantora Fernanda Felipe conduzirá o espetáculo com sua interpretação marcante, ao lado de Ygor Vieira (acordeão e piano), Bruno Cândido (percussão) e Márcio Aguiar (violão). Juntos, eles criarão arranjos musicais que unem modernidade, afeto e sofisticação, despertando nos espectadores sentimentos de união, renovação e esperança.

Data: 18 de dezembro

Local: Coreto do Natal do Bem 2025

Horário: 21 horas

Kauã e Renan

Na sexta-feira (19/12), quem se apresenta é a dupla sertaneja Kauã e Renan. O público pode esperar uma noite de música, conexão e autenticidade, com repertório que mistura clássicos da música sertaneja e interpretações marcantes do estilo musical.

Data: 19 de dezembro

Local: Coreto do Natal do Bem 2025

Horário: 21 horas

Banda Forró do Pé Rachado

Vai ter forró arretado e energia boa na noite de sábado (20/12), no Coreto do Natal do Bem 2025. A banda Forró do Pé Rachado trará ao palco muito xote e baião. Está todo mundo convidado para dançar!

Data: 20 de dezembro

Local: Coreto do Natal do Bem 2025

Horário: 21 horas

Oxito in Duo – com Washington Oliveira e Pablo Cid Bember

O Oxito in Duo encerra as noites de apresentações da semana com um show que trará interpretações das músicas natalinas mais marcantes. Será um espetáculo para todas as idades que levará ao público uma mensagem de esperança e harmonia.

Data: 21 de dezembro

Local: Coreto do Natal do Bem 2025

Horário: 21 horas