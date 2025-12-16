Prefeitura de Anápolis realiza cerimônia de entrega dos troféus dos 52º Jogos da Primavera

16 de dezembro de 2025
jogos da primavera

Solenidade marca o encerramento oficial de uma das competições estudantis mais tradicionais do município, reunindo representantes das escolas participantes, atletas, professores, familiares e autoridades (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou nesta segunda-feira (15), às 19h, a cerimônia de entrega dos troféus das modalidades e das escolas campeãs dos 52º Jogos da Primavera. O evento acontecerá no Auditório Adhemar Santillo, no Centro Administrativo.

A solenidade marcou o encerramento oficial de uma das competições estudantis mais tradicionais do município, reunindo representantes das escolas participantes, atletas, professores, familiares e autoridades. Durante a cerimônia, serão premiadas as instituições e equipes que se destacaram ao longo da competição, reconhecendo o desempenho esportivo e o espírito de equipe dos estudantes.

Os Jogos da Primavera reuniram alunos de escolas das redes pública e privada em diversas modalidades individuais e coletivas, promovendo a prática esportiva, a integração entre os jovens e o fortalecimento de valores como disciplina, respeito e convivência social. Além das disputas esportivas, o evento também contou com o tradicional concurso que elegeu o Rei e a Rainha dos Jogos da Primavera.

A abertura oficial da 52ª edição ocorreu no dia 24 de setembro, no Ginásio Internacional Newton de Faria, com desfile das delegações escolares e participação expressiva das unidades de ensino do município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, a cerimônia de premiação representa um momento de celebração e reconhecimento do envolvimento das escolas e dos estudantes, reforçando a importância do esporte como ferramenta de formação, inclusão e desenvolvimento social.

