Quarta Cultural realiza edição especial de fim de ano na Praça Bom Jesus

16 de dezembro de 2025
quarta cultural

Edição marca a última Quarta Cultural do ano e integra a programação do Natalino, reforçando o espírito de celebração e confraternização característico do período (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promove nesta quarta-feira (17), a partir das 20h, uma edição especial da Quarta Cultural diretamente da Praça Bom Jesus, no setor central. Em clima de celebração de fim de ano, o evento contará com a apresentação conjunta da Orquestra Jovem de Anápolis e do Coro Sinfônico de Anápolis, oferecendo ao público uma noite marcada por emoção, memória e renovação.

O concerto reúne canções tradicionais do período, com um repertório que atravessa gerações e evoca sentimentos ligados às festividades que encerram o ano. A proposta cria uma atmosfera acolhedora e festiva, convidando o público a vivenciar um momento de encontro, sensibilidade e celebração por meio da música.

Esta edição marca a última Quarta Cultural do ano e integra a programação do Natalino, reforçando o espírito de celebração e confraternização característico do período. A Quarta Cultural integra a programação permanente promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o objetivo de valorizar a produção artística local, fortalecer iniciativas formativas e ampliar o acesso da população às diferentes linguagens culturais.

