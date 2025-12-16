Quarta Cultural realiza edição especial de fim de ano na Praça Bom Jesus

Edição marca a última Quarta Cultural do ano e integra a programação do Natalino, reforçando o espírito de celebração e confraternização característico do período (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O concerto reúne canções tradicionais do período, com um repertório que atravessa gerações e evoca sentimentos ligados às festividades que encerram o ano. A proposta cria uma atmosfera acolhedora e festiva, convidando o público a vivenciar um momento de encontro, sensibilidade e celebração por meio da música.

Esta edição marca a última Quarta Cultural do ano e integra a programação do Natalino, reforçando o espírito de celebração e confraternização característico do período. A Quarta Cultural integra a programação permanente promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o objetivo de valorizar a produção artística local, fortalecer iniciativas formativas e ampliar o acesso da população às diferentes linguagens culturais.