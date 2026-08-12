Feiras livres movimentam seis regiões de Anápolis nesta quarta-feira (12); confira locais e horários

Programação começa às 6h e segue até a noite, com opções de produtos frescos, alimentos e comidas tradicionais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A programação desta quarta-feira também contempla o JK Nova Capital, onde a feira será realizada na Rua 25, em frente à Praça Roberto Homsi, das 14h às 21h.

Realizadas ao longo de toda a semana em diferentes bairros, as feiras livres contribuem para o abastecimento das famílias e para a geração de renda de trabalhadores do município.