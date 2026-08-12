Feiras livres movimentam seis regiões de Anápolis nesta quarta-feira (12); confira locais e horários

12 de agosto de 2026
feira livre

Programação começa às 6h e segue até a noite, com opções de produtos frescos, alimentos e comidas tradicionais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Quem aproveita as feiras livres para comprar frutas, verduras, alimentos e outros produtos terá seis opções em Anápolis nesta quarta-feira (12). A programação, que está sendo reforçada em função da Dia do Feirante, começa pela manhã e segue até a noite em diferentes regiões da cidade, mantendo uma tradição que movimenta consumidores e feirantes ao longo de toda a semana.A programação começa às 6h, no bairro Maracanã. A feira será realizada na Rua 06, no Parque da Matinha, com funcionamento até as 14h.No período da tarde, outras cinco feiras começam a receber o público. Na Boa Vista, a feira acontece na Rua das Rosas, na Praça Benê Silva, das 14h às 22h. No Jardim Progresso, os feirantes estarão na Avenida 10, também das 14h às 22h.O Feirão Coberto do Recanto do Sol, localizado na Avenida do Estado, esquina com a Rua SWB, recebe a feira das 14h às 22h. Já na Vila São Joaquim, o atendimento será na Avenida Cachoeira Dourada, das 14h às 21h.

A programação desta quarta-feira também contempla o JK Nova Capital, onde a feira será realizada na Rua 25, em frente à Praça Roberto Homsi, das 14h às 21h.

Realizadas ao longo de toda a semana em diferentes bairros, as feiras livres contribuem para o abastecimento das famílias e para a geração de renda de trabalhadores do município.

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