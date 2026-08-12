Prefeitura intensifica vacinação de crianças e adolescentes durante o mês de agosto

Mobilização teve início no último dia 3 e segue até o fim do mês nas unidades de saúde do município (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A campanha integra uma estratégia do Ministério da Saúde e, em Anápolis, é conduzida pela Gerência de Imunização. Durante o período, as equipes intensificam a verificação das cadernetas, a aplicação das doses em atraso e a busca ativa de crianças e adolescentes que ainda precisam atualizar a situação vacinal.

Pais e responsáveis devem levar a criança ou o adolescente até uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação. A partir do documento, os profissionais verificam quais doses estão pendentes e realizam a atualização conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Como parte da mobilização, no dia 22 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde promove o Dia D da Vacinação, com atendimento das 8h às 16h, no Parque Ipiranga.

Horários de vacinação

Sete unidades funcionam em horário estendido, das 8h às 21h: Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes.

Das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, o atendimento ocorre nas unidades de Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque.

Outras unidades realizam a vacinação em dias específicos, das 8h às 15h: às segundas-feiras, Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel; às terças-feiras, Dom Manoel, Maracanãzinho e Leblon; às quartas-feiras, Jardim Alvorada e Paraíso; às quintas-feiras, Jardim das Américas e Maracanã; e, às sextas-feiras, Jardim das Oliveiras.

Nos distritos, o atendimento ocorre em Interlândia e Souzânia, todas as quintas-feiras; Joanápolis, na segunda quarta-feira do mês; Goialândia, na terceira terça-feira; e São Vicente e Branápolis, na quarta terça-feira do mês.

“A atualização da caderneta é essencial para manter crianças e adolescentes protegidos contra doenças imunopreveníveis e ampliar as coberturas vacinais no município”, destaca a gerente de Imunização, Polyana Benfica.