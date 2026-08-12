Quarta Cultural recebe 7º Anápolis Fashion Week nesta quarta-feira (12)

Evento gratuito reúne desfiles, performances artísticas, dança e exposição de figurinos no Teatro Municipal (Foto: Divulgação)

O evento busca dar visibilidade a estilistas, modelos, designers, empreendedores e profissionais do setor, fortalecendo a identidade cultural de Anápolis e incentivando a economia criativa local. A iniciativa transforma a moda em uma expressão artística, de inovação e representatividade.

A programação contará com a exposição de figurinos “Moda é Arte”, no hall de entrada do Teatro Municipal, apresentações de dança do Studio de Dança Daniele Machado, performances teatrais de Ale Carneiro e Rafael Rodrigues, dança solo de Fabrício Silva, além de uma performance especial de desfile em penumbras de marcas consagradas e estilistas locais, como Fórum, Jean Marie Perfums, Kei’Art Decor, Alê Britto, Karina Pereira, IZB, Rosi Brand, Mel Ateliê, Loreli, Ateliê Moara, Vibre Street Wear, Tommy Hilfiger, JV Aviamentos, Richard Pessato, Resgate Store, Pontie, Maya Mor e Moda Identidade Goiás.

Além das atrações da noite, o público poderá prestigiar a tradicional Feira Cultural, com exposição e comercialização de artesanato produzido por artistas locais, e a Praça Gastronômica, que oferecerá diversas opções de alimentação aos visitantes.