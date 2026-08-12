Sine Anápolis tem 738 vagas de emprego disponíveis nesta semana

12 de agosto de 2026
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Há vagas para diferentes áreas e níveis de experiência; interessados podem procurar atendimento no Rápido do Anashopping (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

O Sine Anápolis está com 738 vagas de emprego disponíveis no sistema nesta terça-feira (11). As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de experiência, com destaque para funções nos setores de produção, limpeza, logística, construção civil, transporte e comércio.Seguem as funções com maior número de oportunidades: auxiliar de linha de produção, com 154 vagas; auxiliar de limpeza, com 86; auxiliar de cobrança e coletor de lixo, com 50 vagas cada; auxiliar de logística, com 46; e eletricista de instalações, com 40 oportunidades.

Também estão disponíveis 22 vagas para motorista de caminhão, 20 para motorista carreteiro, 16 para operador de empilhadeira, 15 para vendedor interno, 11 para servente de obras e 10 para operador de máquina fixa. Há ainda oportunidades para ajudante de carga e descarga, armador de estrutura de concreto, assistente de governanta, auxiliar de costura, borracheiro, churrasqueiro, garçom, leiturista, pedreiro e promotor de vendas.

Além dessas oportunidades, outras funções estão disponíveis no sistema e podem ser consultadas diretamente no Sine Anápolis. No local, os interessados podem conferir a relação completa de vagas, os requisitos exigidos para cada função e receber orientações para encaminhamento aos processos seletivos.

O Sine Anápolis é localizado no Rápido do Anashopping, na Avenida Universitária, nº 2.221, Setor Santa Isabel. Para concorrer às oportunidades, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

As vagas são atualizadas conforme preenchimento e abertura de novas oportunidades pelas empresas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 99824-1419.

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