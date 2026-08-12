Sine Anápolis tem 738 vagas de emprego disponíveis nesta semana

Há vagas para diferentes áreas e níveis de experiência; interessados podem procurar atendimento no Rápido do Anashopping (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Também estão disponíveis 22 vagas para motorista de caminhão, 20 para motorista carreteiro, 16 para operador de empilhadeira, 15 para vendedor interno, 11 para servente de obras e 10 para operador de máquina fixa. Há ainda oportunidades para ajudante de carga e descarga, armador de estrutura de concreto, assistente de governanta, auxiliar de costura, borracheiro, churrasqueiro, garçom, leiturista, pedreiro e promotor de vendas.

Além dessas oportunidades, outras funções estão disponíveis no sistema e podem ser consultadas diretamente no Sine Anápolis. No local, os interessados podem conferir a relação completa de vagas, os requisitos exigidos para cada função e receber orientações para encaminhamento aos processos seletivos.

O Sine Anápolis é localizado no Rápido do Anashopping, na Avenida Universitária, nº 2.221, Setor Santa Isabel. Para concorrer às oportunidades, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

As vagas são atualizadas conforme preenchimento e abertura de novas oportunidades pelas empresas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 99824-1419.