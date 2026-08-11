Confira a programação de serviços urbanos desta terça-feira (11) em Anápolis

Cronograma poderá sofrer alterações ao longo do dia em razão de demandas emergenciais (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A poda de árvores será realizada no bairro Boa Vista. Já as equipes de plantio atuarão na Praça da Bíblia e no canteiro central do Trevo da Havan. Os serviços de poda ornamental estão programados para o Centro Administrativo da Prefeitura, canteiro central do Trevo da Havan, Praça Pit Dog, no Conjunto Mirage, e Praça Ibrahim Hajjar.

A programação de roçagem mecanizada e capina contempla Vila Harmonia, Villa Bella, Nova Vila, Jardim Arco Verde, Jardim São Paulo e Setor Santa Clara. A capina manual será realizada nas laterais das avenidas Pedro Ludovico e Presidente Kennedy.

Já a poda de grama será executada no Jardim das Américas, Jardim Itália, Residencial Santos Dumont, Residencial Verona, Parque Residencial das Flores, Vila Santa Maria de Nazareth, Residencial Cidade Industrial, Aterro Sanitário e Vila Formosa.

As equipes de iluminação pública atenderão o Sítio Recreio Boa Vista, Vale das Antas, Santa Isabel, Santa Maria de Nazareth, Vila Industrial, JK Nova Capital, Anápolis City, Campos do Jordão, Avenida da Caoa e Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

A Prefeitura reforça que o cronograma poderá sofrer alterações ao longo do dia em razão de demandas emergenciais.