Equatorial e Prefeitura de Anápolis promovem mutirão com troca de lâmpadas, sorteio de ventiladores e curso profissionalizante

11 de agosto de 2026
sorteio equatorial

Para ter acesso aos serviços, os moradores devem levar RG, CPF e a conta de energia mais recente (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Equatorial Goiás, em parceria com a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, realizará entre os dias 11 e 13 de agosto um mutirão com serviços gratuitos para a população. A ação será realizada no CRAS Leste II, localizado na Rua Antônio de Souza França, nº 29, no Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro, e terá troca de lâmpadas, sorteio de ventiladores, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos, atualização cadastral e curso profissionalizante de alongamento de unhas.

Os atendimentos serão realizados nos três dias, das 9h às 11h e das 13h às 16h. Para ter acesso aos serviços, os moradores devem levar RG, CPF e a conta de energia mais recente.

Durante o mutirão, a população poderá trocar gratuitamente lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED mais econômicos. A substituição não contempla lâmpadas tubulares.

A programação também inclui o sorteio para a troca de 20 ventiladores. Os interessados poderão se cadastrar entre os dias 11 e 13 de agosto, das 9h às 11h e das 13h às 16h. Para participar, é necessário apresentar a última conta de energia, documento pessoal com foto e a folha resumo do CadÚnico. O sorteio será realizado no dia 13 de agosto, às 18h30.

Além dos serviços relacionados à energia elétrica, a ação oferecerá um curso profissionalizante gratuito de alongamento de unhas, com 30 vagas. A capacitação é aberta a moradores de Anápolis com mais de 16 anos, mediante apresentação da conta de energia.

O curso será realizado entre os dias 11 e 13 de agosto, das 9h às 11h e das 13h às 16h. As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr2SveAbrvxAgix2Q6XvWBBWR_DP_GrSBJ2W2l15uSTog10w/viewform

Durante os três dias, as equipes também estarão disponíveis para orientar e realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, negociar débitos e fazer atualizações cadastrais.

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