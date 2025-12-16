Prefeitura promove ação do “Dezembro Vermelho” com serviços gratuitos de prevenção à AIDS

16 de dezembro de 2025
dezembro vermelho

Evento oferecerá testagem rápida, orientações, vacinação e atividades para toda a família na Praça Bom Jesus (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá na próxima quarta-feira (17), das 8h às 12h, na Praça Bom Jesus, a ação “Dezembro Vermelho – Prevenção à AIDS”, oferecendo diversos serviços gratuitos de aconselhamento, testagem e orientações à população. A iniciativa também contará com atividades voltadas para toda a família.

A programação incluirá testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais, além de aconselhamento pré e pós-teste e orientações sobre PEP e PrEP. No local, haverá ainda distribuição de preservativos masculinos e femininos e gel lubrificante. Além disso, serão distribuídos autoteste de HIV que as pessoas poderão levar para casa; caso dê positivo, o paciente poderá receber atendimento em uma USF.

O público também poderá participar de serviços como aferição de pressão arterial e atualização vacinal. Para as crianças, haverá brinquedos recreativos e distribuição de algodão-doce, garantindo um ambiente acolhedor e educativo.

A ação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com os setores de Imunização, SAE/CTA, Tec Mais, Projeto Esporte Escola, Secretaria Municipal de Educação, a Pastoral da AIDS da Paróquia São Joaquim e a Secretaria de Estado da Saúde, que oferecerão apoio na ação, além de apresentar material educativo sobre o assunto para a população.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa tem como objetivo reforçar a importância da prevenção, ampliar o acesso à testagem e promover a conscientização sobre o diagnóstico precoce, contribuindo para a redução de infecções e para o cuidado integral da população.

