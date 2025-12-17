Agehab entrega benefícios para mais de 400 famílias de Inhumas e Palmeiras nesta quinta-feira (18/12)

Serão contempladas nesta quinta-feira (18/12) 400 famílias com Aluguel Social e outras 15 com escrituras (Fotos: Octacílio Queiroz e Edgard Soares)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega benefícios habitacionais a 415 famílias nos municípios de Inhumas e Palmeiras de Goiás nesta quinta-feira (18/12). Os atendimentos serão realizados no Ginásio de Esportes Luiz Firmo, a partir das 09h e na Coordenação Regional da Educação de Palmeiras de Goiás, às 14h, respectivamente.

Serão contempladas com Aluguel Social 400 famílias e outros 15 moradores, residentes nas duas cidades, receberão as escrituras de suas casas, através do programa de regularização fundiária.

Para o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o papel do Estado é apoiar as pessoas que mais precisam com políticas públicas eficientes. “Em Formosa, estamos ajudando quem ainda não tem moradia com o Aluguel Social. Por outro lado, quem já tem sua casa pode contar com nosso trabalho em regularização fundiária, concedendo a tão esperada escritura”, declara Baldy.

Desde início do programa, em 2021, o Aluguel Social já beneficiou mais de 82 mil famílias, distribuídas em mais de 175 municípios até agora. Segundo o secretário da Infraestrutura, Adib Elias, o objetivo é proporcionar aos beneficiários, que se enquadram no perfil exigido, o tempo necessário para reestruturação financeira. “São milhares de famílias que ainda estão na fila de espera por um programa de casa própria que atenda suas necessidades, e seguem sufocadas pelo peso do aluguel enquanto isso”, declara Adib.

Evento 1: Entrega de benefícios habitacionais em Inhumas

Data: 18/12/25 – quinta-feira

Horário: 09h

Local: Ginásio de Esportes Firmo Luiz. Av. Wilson Quirino de Andrade, Setor Nipo Brasileiro- Inhumas – GO

Evento 2: Entrega de benefícios habitacionais em Palmeiras de Goiás

Data: 18/12/25 – quinta-feira

Horário: 14h

Local: Coordenação Regional da Educação de Palmeiras de Goiás. Av. Santos Dumont, s/n. – Bairro Goianinha – Palmeiras de Goiás – GO

