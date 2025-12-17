Góias mantém calendário do IPVA para 2026 e desconto de 8% no pagamento à vista

Governo de Goiás divulga calendário de pagamento do IPVA 2026. Novidade para próximo ano é o parcelamento da Taxa de Licenciamento Anual do Veículo (CRLV-e) em até dez parcelas, junto com IPVA (Foto: Economia)

A Secretaria de Estado da Economia divulgou, nesta terça-feira (16/12), o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. O cronograma mantém o modelo adotado neste ano, com vencimentos fixados sempre no dia 15 de cada mês – exceto quando a data cair em fim de semana ou feriado.

O desconto de 8% para pagamento à vista está mantido para quem quitar o imposto em parcela única no dia 15 de janeiro. Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, a primeira parcela também vence nessa data, independentemente do final da placa, conforme previsto nas Instruções Normativas.

O calendário mantém ainda a opção de pagamento em parcela única sem desconto no segundo semestre. Veículos com placas de finais 1 e 2 vencem em 15 de setembro, enquanto os finais 3 a 0 vencem em 15 de outubro. Com isso, fica preservado o parcelamento em nove vezes para finais 1 e 2, e em dez vezes para os demais finais de placa.

Calendário mantém ainda opção de pagamento em parcela única sem desconto no segundo semestre (Arte: Economia-GO)

De acordo com a Secretaria da Economia, a manutenção das datas fixas facilita o planejamento financeiro e a organização do contribuinte ao longo do ano.

“Ele não esquece o pagamento se a data for fixa, e ela só muda se cair no final de semana ou feriado”, explica o superintendente de Controle e Auditoria da pasta, Marcelo Mesquita.

A novidade em 2026 é o parcelamento da Taxa de Licenciamento Anual do Veículo (CRLV-e) em até dez parcelas, junto com o IPVA, conforme lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). O reajuste médio da tabela Fipe para o próximo ano foi de 2,7%, com base em pesquisa de preços no mercado goiano.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Economia – Governo de Goiás