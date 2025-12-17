Prefeitura de Anápolis realiza a entrega de 38 mil brinquedos neste sábado (20)

Ação integra a programação do ‘Natalino: o Natal do Anapolino’ (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ação integra a programação do ‘Natalino: o Natal do Anapolino’ e ocorre neste sábado (20), no Centro de Convenções, das 8h às 13h. Durante o evento, haverá ainda algodão doce, pipoca e picolé gratuitos.

Entre os brinquedos deste ano estão bonecas, carrinhos que se transformam em patrola, bolas de futebol e vôlei, kits de panelinha e o novo jogo imobiliário personalizado com pontos turísticos de Goiás.

Vale destacar que as famílias podem aproveitar as atrações culturais na Praça Bom Jesus até o dia 20 de dezembro. Já a decoração, os brinquedos infláveis e a pista de patinação no gelo estarão disponíveis até 10 de janeiro.