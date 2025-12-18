Prazo para adesão ao Sanear 2025 termina em 30 de dezembro

Saneago prorrogou o prazo e os clientes com contras em aberto até maio último, têm agora mais tempo para negociar os débitos com condições especiais (Foto: Arquivo Saneago)

A Saneago informa que o prazo para adesão ao Programa Sanear termina no dia 30/12. O Sanear oferece oportunidade para que consumidores regularizem pendências com descontos de até 95% sobre juros, multa e atualização monetária.

Programa Sanear 2025

Podem participar clientes com débitos referentes aos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, vencidos até maio deste ano. Com o slogan Quem negocia, economiza, o Sanear 2025 oferece facilidades para evitar transtornos como:

Corte no fornecimento de água;

Negativação;

Protesto em cartório.

Todos os valores podem ser negociados, mas os descontos incidem apenas sobre os encargos dos débitos dentro desse período.

Como participar

Para pagamentos à vista, os abatimentos podem chegar a 95%, conforme o perfil da dívida. Já nas negociações parceladas, os descontos são progressivos e variam conforme o número de parcelas e a situação do débito, sendo possível dividir o valor em até 60 vezes.

As negociações à vista podem ser feitas diretamente pela Central de Relacionamento da Saneago, no telefone 0800 645 0115, por qualquer cliente com débitos elegíveis, independentemente do valor ou da titularidade.

Para quem optar pelo parcelamento, também é possível negociar por telefone, desde que o titular da conta seja cadastrado na categoria particular e o débito seja inferior a R$ 10 mil e não esteja em cobrança judicial.

Nos casos de dívidas judicializadas, a análise é realizada pela unidade jurídica da Saneago, conforme as especificidades de cada processo.

As negociações também podem ser feitas presencialmente nas agências de atendimento e unidades do Vapt Vupt. Para isso, é necessário agendar previamente pelo site www.vaptvupt.go.gov.br.

No atendimento, todos os cliente deve apresentar:

CPF;

RG;

Comprovante de endereço.

Se a conta estiver em nome de outra pessoa, é preciso levar documentos que comprovem a posse ou propriedade do imóvel como:

Escritura;

Termo de posse;

Contrato de compra.

Com a prorrogação até 30 de dezembro, a Saneago reforça o compromisso de facilitar o acesso dos clientes à regularização financeira e incentivar a manutenção dos serviços em dia.