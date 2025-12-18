Cantata de Natal movimenta a Vila Norte nesta quinta-feira (18)

Evento gratuito acontece às 19h na Escola Municipal Alfredo Jacomossi (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ação será realizada pelo Instituto Abraço, por meio do projeto Crescer e Brincar, em parceria com a Prefeitura de Anápolis, por meio das secretarias municipais de Educação e de Cultura e Turismo, e com o Instituto Brincar e Crescer.

De acordo com a Diretoria de Turismo, a cantata integra a programação natalina do município, que tem como objetivo celebrar o período festivo, fortalecer os laços comunitários e incentivar a união. A iniciativa também busca estimular o trabalho em equipe e valorizar o talento musical desde a infância.