Cantata de Natal movimenta a Vila Norte nesta quinta-feira (18)

18 de dezembro de 2025
Evento gratuito acontece às 19h na Escola Municipal Alfredo Jacomossi (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O clima de Natal vai tomar conta da Escola Municipal Alfredo Jacomossi nesta quinta-feira (18), a partir das 19h, com a realização de uma cantata natalina apresentada por crianças da comunidade e do Instituto Abraço. O evento é gratuito e aberto ao público.Localizada na Rua NS 4, s/n, na Vila Norte, a escola receberá a comunidade para acompanhar um musical de Natal que contará com a participação de cerca de 100 crianças. A apresentação, com o tema “Eu, Jesus e Noel”, promete encantar o público com canções natalinas.

A ação será realizada pelo Instituto Abraço, por meio do projeto Crescer e Brincar, em parceria com a Prefeitura de Anápolis, por meio das secretarias municipais de Educação e de Cultura e Turismo, e com o Instituto Brincar e Crescer.

De acordo com a Diretoria de Turismo, a cantata integra a programação natalina do município, que tem como objetivo celebrar o período festivo, fortalecer os laços comunitários e incentivar a união. A iniciativa também busca estimular o trabalho em equipe e valorizar o talento musical desde a infância.

