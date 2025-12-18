Refis 2025 abre último prazo especial de negociação para contribuintes anapolinos

Programa oferece descontos de até 100% em juros e multas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O programa beneficia pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs) e empresas, oferecendo descontos de até 100% em juros e multas, além de parcelamentos em até 60 vezes.

Para participar do Refis 2025, os contribuintes podem procurar atendimento presencial no Rápido do Anashopping, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. O atendimento virtual é realizado pelo aplicativo Conecta Anápolis ou pelo Zap da Prefeitura no número (62) 98551-6888, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

A ação tem como objetivo possibilitar que os contribuintes regularizem suas dívidas neste período do ano, com condições especiais de pagamento, contribuindo para a recuperação financeira dos cidadãos e o fortalecimento da arrecadação municipal.