Refis 2025 abre último prazo especial de negociação para contribuintes anapolinos

18 de dezembro de 2025
anapolis aerea

Programa oferece descontos de até 100% em juros e multas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os contribuintes anapolinos têm um novo prazo para regularizar dívidas municipais. O Programa Fique em Dia (Refis 2025) contará com uma última ação especial que amplia as possibilidades de negociação em 2025. O novo período tem início nesta quinta-feira (18) e segue nos dias 19 e 22 de dezembro.

O programa beneficia pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs) e empresas, oferecendo descontos de até 100% em juros e multas, além de parcelamentos em até 60 vezes.

Para participar do Refis 2025, os contribuintes podem procurar atendimento presencial no Rápido do Anashopping, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. O atendimento virtual é realizado pelo aplicativo Conecta Anápolis ou pelo Zap da Prefeitura no número (62) 98551-6888, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

A ação tem como objetivo possibilitar que os contribuintes regularizem suas dívidas neste período do ano, com condições especiais de pagamento, contribuindo para a recuperação financeira dos cidadãos e o fortalecimento da arrecadação municipal.

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