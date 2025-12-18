Prefeitura de Anápolis realiza doação de mudas nos dias 18 e 30 de dezembro no Viveiro Municipal

Projeto estimula o plantio de árvores em áreas urbanas e residenciais (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A entrega das mudas acontecerá no Viveiro Municipal, localizado na Avenida Universitária, nº 4001, Bairro Jardim das Américas – 2ª Etapa, das 8h às 16h, com intervalo para almoço das 11h às 13h.

Durante a ação, estarão disponíveis mudas das espécies canafístula, pitanga, acácia rosa, ipê caraíba, jambo do Pará, tamarindo, jatobá, angico, amora, cacau, oiti, paineira, pata-de-vaca, ingá, guapeva, limão, moringa, banha-de-galinha e aroeira, ampliando as opções para o plantio em áreas urbanas e residenciais.

A Secretaria de Obras reforça a importância da participação da população em ações ambientais que contribuem para uma cidade mais verde e sustentável.