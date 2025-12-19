Goiás recebe certificação máxima de qualidade em Gestão Previdenciária

19 de dezembro de 2025
caiado gestao previdenciaria
Governador Ronaldo Caiado em encontro com técnicos da Goiasprev comemora conquista de certificação máxima de qualidade na Gestão Previdenciária (Fotos: Júnior Guimarães)

O governador Ronaldo Caiado recebeu, nesta quinta-feira (18/12), técnicos da Goiás Previdência (Goiasprev) e comemorou a certificação do Estado por ter cumprido todas as exigências do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão RPPS) da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Goiás atingiu o nível IV, patamar máximo de qualidade na mais importante certificação institucional em Gestão Previdenciária, que é concedido pelo Ministério da Previdência Social.

O prêmio máximo foi alcançado em cerca de 4 anos, após o Governo de Goiás realizar a adesão ao Pró-Gestão RPPS em 2021. O selo garante aos servidores estaduais que suas contribuições estão bem geridas e que os benefícios estão assegurados.

“Olha a revolução que eles [Goiasprev] fizeram. Antes, sequer tínhamos reconhecimento. Hoje, para vocês terem uma ideia, Goiás é referência nacional. Ocupa o escalão mais alto daquilo que se exige dentro do Ministério da Previdência Social”, comemorou o governador Ronaldo Caiado.

“E vocês veem que aqui em Goiás o dinheiro do aposentado é respeitado e, cada vez mais, bem cuidado por esses homens e mulheres que prezam pelo recurso, pensão e aposentadoria”, completou Caiado.

Ele explicou que a adesão ao programa ocorreu durante sua gestão com o objetivo de garantir maior transparência, eficiência e segurança dos fundos previdenciários.

De acordo com o presidente da GoiásPrev, Gilvan Cândido, o Estado atendeu a 21 critérios exigidos para conquistar o Nível IV na avaliação.

O anúncio, feito no último dia 09 de novembro pelo ICQ-Brasil, entidade certificadora e credenciada pelo Ministério da Previdência Social do governo federal, coloca Goiás em uma seleta lista de oito unidades federativas do país a atingirem o topo no nível de qualidade administrativa em seus Regimes Próprios.

Para Cândido, o prêmio é um sinal do estado à sociedade, sobretudo, os segurados, de que Goiás faz gestão séria, competente, transparente e voltada para o bem-estar dos servidores. Foi a primeira federação a propor reforma da previdência estadual, seguindo as regras da União.

“Então, este é um momento importante e ficamos honrados pelo resultado do trabalho que começou em 2019 quando o governador montou esse time e definiu como deveriam ser os rumos e os valores a serem adotados”, afirmou.

Referência

O Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev) escolheu, em sua reunião ordinária anual, realizada neste ano em Macapá, no Amapá, o estado de Goiás para sediar a próxima edição do encontro.

Será a 84ª vez que os conselheiros se reunirão. O evento está previsto para os dias 31 de março e 1º de abril de 2026.

A diretora de Previdência da autarquia goiana, Milena Dias, explicou que a escolha reforça o papel estratégico que Goiás tem desempenhado na modernização da gestão previdenciária em nível nacional.

“O governador sempre prezou pela técnica. Todos os nomes técnicos que o Gilvan apresentou, ele aprovou e cada servidor se esforçou muito para conseguir esse prêmio “, frisou.

 

