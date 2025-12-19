Goiás recebe certificação máxima de qualidade em Gestão Previdenciária

Governador Ronaldo Caiado em encontro com técnicos da Goiasprev comemora conquista de certificação máxima de qualidade na Gestão Previdenciária (Fotos: Júnior Guimarães)

O governador Ronaldo Caiado recebeu, nesta quinta-feira (18/12), técnicos da Goiás Previdência (Goiasprev) e comemorou a certificação do Estado por ter cumprido todas as exigências do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão RPPS) da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Goiás atingiu o nível IV, patamar máximo de qualidade na mais importante certificação institucional em Gestão Previdenciária, que é concedido pelo Ministério da Previdência Social.

O prêmio máximo foi alcançado em cerca de 4 anos, após o Governo de Goiás realizar a adesão ao Pró-Gestão RPPS em 2021. O selo garante aos servidores estaduais que suas contribuições estão bem geridas e que os benefícios estão assegurados.

“Olha a revolução que eles [Goiasprev] fizeram. Antes, sequer tínhamos reconhecimento. Hoje, para vocês terem uma ideia, Goiás é referência nacional. Ocupa o escalão mais alto daquilo que se exige dentro do Ministério da Previdência Social”, comemorou o governador Ronaldo Caiado.

“E vocês veem que aqui em Goiás o dinheiro do aposentado é respeitado e, cada vez mais, bem cuidado por esses homens e mulheres que prezam pelo recurso, pensão e aposentadoria”, completou Caiado.

Ele explicou que a adesão ao programa ocorreu durante sua gestão com o objetivo de garantir maior transparência, eficiência e segurança dos fundos previdenciários.

De acordo com o presidente da GoiásPrev, Gilvan Cândido, o Estado atendeu a 21 critérios exigidos para conquistar o Nível IV na avaliação.

O anúncio, feito no último dia 09 de novembro pelo ICQ-Brasil, entidade certificadora e credenciada pelo Ministério da Previdência Social do governo federal, coloca Goiás em uma seleta lista de oito unidades federativas do país a atingirem o topo no nível de qualidade administrativa em seus Regimes Próprios.

Para Cândido, o prêmio é um sinal do estado à sociedade, sobretudo, os segurados, de que Goiás faz gestão séria, competente, transparente e voltada para o bem-estar dos servidores. Foi a primeira federação a propor reforma da previdência estadual, seguindo as regras da União.

“Então, este é um momento importante e ficamos honrados pelo resultado do trabalho que começou em 2019 quando o governador montou esse time e definiu como deveriam ser os rumos e os valores a serem adotados”, afirmou.

Referência

O Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev) escolheu, em sua reunião ordinária anual, realizada neste ano em Macapá, no Amapá, o estado de Goiás para sediar a próxima edição do encontro.

Será a 84ª vez que os conselheiros se reunirão. O evento está previsto para os dias 31 de março e 1º de abril de 2026.

A diretora de Previdência da autarquia goiana, Milena Dias, explicou que a escolha reforça o papel estratégico que Goiás tem desempenhado na modernização da gestão previdenciária em nível nacional.