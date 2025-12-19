Procon Anápolis realiza pesquisa comparativa de preços de itens da Ceia de Natal

Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação, o órgão permanece à disposição para atender e auxiliar a população (Foto: Divulgação)

Ao todo, foram visitados seis estabelecimentos comerciais, distribuídos em diferentes regiões do município, com a análise de diversos itens, incluindo panetone, pernil e chester tradicional.

Entre os produtos analisados, a nectarina (kg) apresentou a maior variação percentual, chegando a 344%. O menor preço registrado foi de R$ 8,99, no Supermercado Floresta, enquanto o maior valor, de R$ 39,90, foi encontrado no Supermercado Carrefour, evidenciando a importância da pesquisa prévia antes da compra.

Outras variações apresentadas

O melão amarelo (kg) também apresentou variação de 186% entre os estabelecimentos pesquisados, com o menor preço de R$ 3,49, no Supermercado Silva, e o maior valor de R$ 9,99, no Ponto Frios. Já a ave temperada sem miúdos para o Natal registrou variação de 111%, com preços entre R$ 13,99 por quilo, no Floresta, e R$ 29,48 por quilo, no Carrefour.

O Procon Anápolis orienta os consumidores a realizarem pesquisas de preços antes das compras, bem como a atentarem-se à qualidade dos produtos e a exigirem o cumprimento dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação, o órgão permanece à disposição para atender e auxiliar a população.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.