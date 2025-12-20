Goiás avança 11 posições em ranking nacional de qualidade de rodovias

Goiás avança 11 posições no ranking nacional de qualidade da malha viária do Brasil durante gestão do governador Ronaldo Caiado (Fotos: Secom)

O estado de Goiás avançou 11 posições no ranking nacional que mede a qualidade da malha viária do Brasil, de 2019 e 2025, durante a gestão do governador Ronaldo Caiado. Em 2019, o Estado ocupava a 19ª colocação, com apenas 29,4% da malha avaliada em condições boas ou ótimas. Atualmente, essa classificação alcança quase metade das rodovias analisadas.

A Pesquisa CNT de Rodovias 2025, divulgada pela Confederação Nacional de Transporte (CNT) na quarta-feira (17/12), revela que 46,8% das rodovias no Estado – sob jurisdição estadual e federal – foram classificadas nos níveis bom e ótimo, o melhor resultado já registrado pelo Estado desde o início da série histórica da pesquisa, em 2006.

Ao considerar apenas o ano de 2025, a Pesquisa CNT de Rodovias aponta que a infraestrutura rodoviária goiana avançou oito posições em apenas um ano.

Foram R$ 3,5 bilhões investidos no setor apenas em 2025.

A conquista reflete melhorias consistentes em todos os critérios avaliados pela CNT — pavimento, geometria das vias e sinalização — e consolida a infraestrutura rodoviária como um dos principais vetores de desenvolvimento econômico e social do Estado.

“Alcançamos o melhor resultado da série histórica da Pesquisa CNT de Rodovias, realizada desde 2006”destaca o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales.

“Esse avanço expressivo é reflexo direto dos investimentos consistentes realizados a partir de 2019, sob a liderança do governador Ronaldo Caiado, que compreende a infraestrutura como um dos principais vetores de desenvolvimento econômico, social e logístico do Estado”, esclarece o presidente da agência.

Embora o levantamento inclua vias federais, do ponto de vista regional, os resultados são reflexo dos amplos investimentos feitos em Goiás para a transformação da realidade viária.

Ao longo dos últimos sete anos, o Governo de Goiás investiu mais de R$ 10 bilhões em obras de infraestrutura, com a execução de mais de mil quilômetros de pavimentações e duplicações; além da recuperação, restauração e melhoria funcional de mais de 4 mil quilômetros de rodovias.

São ações contínuas de manutenção e modernização que ampliam a vida útil da malha viária, aumentam a segurança dos usuários e reduzem custos logísticos.

“Quando assumimos, encontramos uma malha viária profundamente deteriorada, com graves limitações de trafegabilidade”, recorda Pedro Sales.

Desde então, ano após ano, o Governo de Goiás tem investido de forma consistente na recuperação e na qualificação das rodovias em todas as regiões do Estado.

“Transformamos um cenário crítico em resultados concretos, reconhecidos por uma pesquisa técnica, independente e de alcance nacional como a CNT”, completa. Conquista reflete melhorias consistentes em todos os critérios avaliados pela CNT — pavimento, geometria das vias e sinalização — e consolida infraestrutura rodoviária como um dos principais vetores de desenvolvimento econômico e social do Estado (Fotos: Secom-GO)

Estudo detalhado

A avaliação considerou um estrato de 7.684 quilômetros da malha rodoviária de Goiás, incluindo trechos federais. No estado geral, índice que faz uma média dos resultados obtidos para cada critério, 46,8% das rodovias foram classificadas como ótimas ou boas, enquanto 44,9% aparecem como regulares.

Os trechos considerados ruins ou péssimos somam apenas 8,3%, resultado que reforça a efetividade das políticas de conservação e recuperação adotadas nos últimos anos.

“Nosso foco é direcionar recursos para os trechos que necessitam de atenção, ao mesmo tempo em que preservamos a malha viária como ativo essencial ao desenvolvimento socioeconômico de Goiás”, reforça Pedro Sales.

Nos critérios técnicos, a sinalização se destaca, com 70,3% da malha bem avaliada, fator decisivo para a segurança viária. Para se ter ideia do avanço, em 2019, 66,6% da malha analisada era classificada como péssima, ruim e regular no quesito sinalização.

Para o diretor de Planejamento da Goinfra, Izelman Oliveira da Silva, os números são reflexos do trabalho realizado, mas também são dados importantes para o futuro.

“Indicam que estamos no caminho certo, visto que investimentos bem direcionados em conservação e sinalização produzem ganhos rápidos, mensuráveis e reconhecidos nacionalmente”. Em Goiás, 7.684 quilômetros foram avaliados, dado que compreende trechos federais e regionais, sob administração pública e/ou privada (Fotos: Secom-GO)

Metodologia da pesquisa CNT

A Pesquisa CNT de Rodovias tem como objetivos centrais levantar e avaliar as condições da malha rodoviária pavimentada do país, abrangendo a totalidade das rodovias federais e as principais rodovias estaduais.

Para alcançar essa meta, analisou elementos constituintes da infraestrutura rodoviária das características de Pavimento, Sinalização e Geometria da Via, que determinam a classificação geral de cada trecho.

Em 2025, os dados foram coletados por 24 equipes de pesquisa, que, saindo de 13 capitais, avaliaram um total de 114.197 quilômetros em 29 dias. Cada equipe foi alocada em uma rota, com instruções específicas de trajeto.

Em Goiás, 7.684 quilômetros foram avaliados, dado que compreende trechos federais e regionais, sob administração pública e/ou privada.

As informações utilizadas foram obtidas de três maneiras:

análise visual pelo pesquisador em campo;

captura de imagem em vídeo, com posterior avaliação via algoritmo de inteligência artificial;

mapeamento prévio em escritório, a partir das bases de dados de edições anteriores da Pesquisa CNT de Rodovias e de outras bases georreferenciadas de uso público.



Editado por Hosana Alves via Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) – Governo de Goiás