2ª Etapa da Declaração de Rebanho em Goiás entra na reta final

20 de dezembro de 2025
gado
Informações sobre rebanho goiano permitem à Agrodefesa executar ações mais efetivas (Foto: Agrodefesa)

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) lembra que está chegando ao fim o prazo da 2ª Etapa da Declaração de Rebanho/2025. O pecuarista tem até 31 de dezembro para acessar o Sistema de Defesa Agropecuária (Sidago) e fornecer informações atualizadas sobre mortes, nascimentos e evolução das espécies bovina, bubalina, equina, muar, asinina, caprina, ovina, aves e suínos de subsistência, animais aquáticos e abelhas nas propriedades localizadas nos 246 municípios goianos.

A Agrodefesa recomenda que o produtor não deixe a ação para a última hora.

Segundo o presidente da Agência, José Ricardo Caixeta Ramos, a Declaração de Rebanho fornece subsídios importantes para a defesa agropecuária.

“Com os dados em mãos, podemos planejar e implementar ações mais eficientes, garantindo a sanidade dos nossos rebanhos e impulsionando o agro goiano. Nossos pecuaristas são parceiros e entendem a importância dessa obrigação. Por isso, reforçamos o cuidado com o prazo, que termina em 31 de dezembro”, afirma.

Declaração de Rebanho em Goiás

As diretrizes da Declaração de Rebanho estão elencadas na Portaria nº 564/2025 da Agrodefesa.

A depender do tipo de rebanho, algumas informações complementares serão exigidas durante o preenchimento da declaração. O produtor deverá informar, por exemplo, o mês de nascimento de todos os bovinos e bubalinos nascidos após a 1ª Etapa da Declaração de Rebanho/2025, realizada em maio.

“A estratificação de idade das bezerras de 1 a 12 meses representa uma evolução importante. Precisamos conhecer a dimensão do rebanho nessa faixa etária, que é alvo de ações essenciais de sanidade animal, como o combate à brucelose”, explica a gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, Denise Toledo.

Sidago

A 2ª Etapa da Declaração de Rebanho 2025 deve ser feita preferencialmente on-line, por meio do Sidago (sidago.agrodefesa.go.gov.br). Para quem tiver dificuldade, o procedimento pode ser realizado presencialmente em uma unidade da Agrodefesa.

No último mês de novembro, como parte das ações para garantir a integridade dos dados dos produtores, a Agrodefesa lançou uma campanha de combate ao uso de e-mails compartilhados (repetidos) no Sidago.

Agrodefesa abre prazo para regularização de cadastros no Sidago

As contas com e-mails repetidos foram identificadas e os titulares comunicados, ao acessar o sistema, sobre a necessidade de cadastrar e-mail único e pessoal no Sidago. Aqueles que não fizeram isso tiveram seus acessos bloqueados a partir do dia 1º de dezembro.

Para regularizar o acesso, eles devem procurar presencialmente uma unidade da Agrodefesa ou fazer o login com as credenciais do GOV.BR.

A Agrodefesa reforça que o produtor jamais deve compartilhar seus dados de acesso ao Sidago com outras pessoas. Se ele terceiriza a gestão do sistema, esse prestador de serviço deve cadastrar procuração e acessar o sistema com login de procurador.

Mais informações sobre o procedimento estão disponíveis no site da Agrodefesa, clicando no banner “Cadastro de senha de procurador (Sidago)”.

 

Editado por  via Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

terminal urbano

Prefeitura de Anápolis tem vitória na Justiça contra aumento imediato na tarifa do transporte coletivo

20 de dezembro de 2025
os cabides

Último Cidade Rock de 2025 traz show inédito de banda catarinense

20 de dezembro de 2025
rodovia goias

Goiás avança 11 posições em ranking nacional de qualidade de rodovias

20 de dezembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

terminal urbano

Prefeitura de Anápolis tem vitória na Justiça contra aumento imediato na tarifa do transporte coletivo

20 de dezembro de 2025
os cabides

Último Cidade Rock de 2025 traz show inédito de banda catarinense

20 de dezembro de 2025
gado

2ª Etapa da Declaração de Rebanho em Goiás entra na reta final

20 de dezembro de 2025
rodovia goias

Goiás avança 11 posições em ranking nacional de qualidade de rodovias

20 de dezembro de 2025
procon anapolis

Procon Anápolis realiza pesquisa comparativa de preços de itens da Ceia de Natal

19 de dezembro de 2025