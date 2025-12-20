2ª Etapa da Declaração de Rebanho em Goiás entra na reta final

Informações sobre rebanho goiano permitem à Agrodefesa executar ações mais efetivas (Foto: Agrodefesa)

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) lembra que está chegando ao fim o prazo da 2ª Etapa da Declaração de Rebanho/2025. O pecuarista tem até 31 de dezembro para acessar o Sistema de Defesa Agropecuária (Sidago) e fornecer informações atualizadas sobre mortes, nascimentos e evolução das espécies bovina, bubalina, equina, muar, asinina, caprina, ovina, aves e suínos de subsistência, animais aquáticos e abelhas nas propriedades localizadas nos 246 municípios goianos.

A Agrodefesa recomenda que o produtor não deixe a ação para a última hora.

Segundo o presidente da Agência, José Ricardo Caixeta Ramos, a Declaração de Rebanho fornece subsídios importantes para a defesa agropecuária.

“Com os dados em mãos, podemos planejar e implementar ações mais eficientes, garantindo a sanidade dos nossos rebanhos e impulsionando o agro goiano. Nossos pecuaristas são parceiros e entendem a importância dessa obrigação. Por isso, reforçamos o cuidado com o prazo, que termina em 31 de dezembro”, afirma.

Declaração de Rebanho em Goiás

As diretrizes da Declaração de Rebanho estão elencadas na Portaria nº 564/2025 da Agrodefesa.

A depender do tipo de rebanho, algumas informações complementares serão exigidas durante o preenchimento da declaração. O produtor deverá informar, por exemplo, o mês de nascimento de todos os bovinos e bubalinos nascidos após a 1ª Etapa da Declaração de Rebanho/2025, realizada em maio.

“A estratificação de idade das bezerras de 1 a 12 meses representa uma evolução importante. Precisamos conhecer a dimensão do rebanho nessa faixa etária, que é alvo de ações essenciais de sanidade animal, como o combate à brucelose”, explica a gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, Denise Toledo.

Sidago

A 2ª Etapa da Declaração de Rebanho 2025 deve ser feita preferencialmente on-line, por meio do Sidago (sidago.agrodefesa.go.gov.br). Para quem tiver dificuldade, o procedimento pode ser realizado presencialmente em uma unidade da Agrodefesa.

No último mês de novembro, como parte das ações para garantir a integridade dos dados dos produtores, a Agrodefesa lançou uma campanha de combate ao uso de e-mails compartilhados (repetidos) no Sidago.

Agrodefesa abre prazo para regularização de cadastros no Sidago

As contas com e-mails repetidos foram identificadas e os titulares comunicados, ao acessar o sistema, sobre a necessidade de cadastrar e-mail único e pessoal no Sidago. Aqueles que não fizeram isso tiveram seus acessos bloqueados a partir do dia 1º de dezembro.

Para regularizar o acesso, eles devem procurar presencialmente uma unidade da Agrodefesa ou fazer o login com as credenciais do GOV.BR.

A Agrodefesa reforça que o produtor jamais deve compartilhar seus dados de acesso ao Sidago com outras pessoas. Se ele terceiriza a gestão do sistema, esse prestador de serviço deve cadastrar procuração e acessar o sistema com login de procurador.

Mais informações sobre o procedimento estão disponíveis no site da Agrodefesa, clicando no banner “Cadastro de senha de procurador (Sidago)”.