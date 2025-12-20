Último Cidade Rock de 2025 traz show inédito de banda catarinense

Um dos nomes mais inventivos e festejados da nova cena alternativa nacioanl, a banda Exclusive Os Cabides chega a Goiânia após consolidar seu nome em festivais como o Popload e em listas importantes como “O Futuro da Música Brasileira”, da Rolling Stone (Fotos: Divulgação)

O Cidade Rock encerra a temporada 2025 de shows gratuitos neste sábado (20/12), no Centro Cultural Martim Cererê, a partir das 18 horas. A última edição do ano celebra a força da música independente brasileira trazendo uma atração especial: a Exclusive Os Cabides, de Florianópolis. A entrada é gratuita até às 20 horas, mediante a doação de 1kg de alimento. Após esse horário, os ingressos custam R$ 30 (também com doação).

Além da atração catarinense, o encerramento do Cidade Rock 2025 reúne quatro bandas goianas que representam diferentes nuances do rock contemporâneo local: Red Sand King, Vermute, Tales of Nothing e o duo Can Sad.

Um dos nomes mais inventivos e festejados da nova cena alternativa, a Exclusive Os Cabides chega a Goiânia após consolidar seu nome em festivais como o Popload e em listas importantes como “O Futuro da Música Brasileira”, da Rolling Stone.

Formada por João Paulo Pretto, Antônio dos Anjos, Carol Werutsky, Maitê Fontalva e Eduardo Possa, a banda combina rock, psicodelia, humor, lirismo e uma marcante estética caseira.

Com um repertório que passeia pelo disco Coisas Estranhas, eleito um dos 50 melhores de 2024 pela APCA, os Cabides apresentam um show guiado pela espontaneidade, diversão e caráter profundamente autoral. No palco, eles reinventam arranjos, brincam com improvisos e entregam performances carregadas de energia emocional.

Veteranos da cena local reunidos desde 2022, a Red Sand King já soma 14 músicas lançadas e elogios da Rolling Stone Argentina, que destacou seu indie rock vibrante e “capaz de nos empurrar para frente”. O duo Can Sad, formado por Luis Feitoza (bateria e programações) e Gustavo Vazquez (baixo), traz faixas densas e hipnóticas que misturam noise, math rock, industrial e prog.

Misturando blues-rock, psicodelia e a vibração dos anos 60 e 70, a Vermute é um nome em ascensão na cena goiana. Nos palcos, a banda se destaca pela energia crua e pela força dos riffs. Já Tales of Nothing aposta em um rock alternativo movido por riffs densos, climas variados e letras que percorrem temas como fé, dúvida e conflito em um som pensado com cuidado e intensidade, oscilando entre o sombrio e o explosivo.

Com um lineup diverso e uma atração nacional que vive um dos melhores momentos da carreira, o último Cidade Rock de 2025 promete fechar o ano celebrando a música autoral feita com personalidade e liberdade.

Cidade Rock – programação

19h – Vermute

20h – Tales of Nothing

21h – Can Sad

22h – Red Sand King

23h – Exclusive Os Cabides

Serviço

Cidade Rock – Última edição de 2025

Data: Sábado (20/12)

Horário: a partir das 18h

Local: Centro Cultural Martim Cererê (Travessa Bezerra de Menezes, Setor Sul)

Entrada gratuita até 20h, mediante doação de 1kg de alimento. Após 20h: R$ 30 (com doação de 1kg de alimento)