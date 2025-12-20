Prefeitura de Anápolis tem vitória na Justiça contra aumento imediato na tarifa do transporte coletivo

Medida reforça compromisso da gestão com responsabilidade fiscal e interesse público (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A concessionária do transporte havia solicitado, por meio de liminar, o reajuste com base no custo de R$ 8,195 por passageiro. No entanto, o Tribunal entendeu que não é possível conceder esse tipo de pedido de forma antecipada, antes da conclusão da ação judicial.

Na decisão, o TJ-GO destacou que a legislação veda a concessão de liminar que esgote o objeto do processo quando envolve o Poder Público.

Além disso, a Relatora ressaltou a necessidade de uma análise técnica mais aprofundada, inclusive com estudos e eventual perícia, para avaliar se houve desequilíbrio contratual e qual seria o valor correto da tarifa.

Outro ponto considerado foi o risco de irreversibilidade da medida. Segundo o entendimento do Tribunal, tanto o repasse do aumento ao usuário quanto a imposição de subsídio imediato ao Município seriam medidas de difícil reversão, além de dependerem de previsão orçamentária.

A gestão Márcio Corrêa acompanha o tema com responsabilidade e transparência, atuando não apenas para evitar aumentos imediatos na tarifa, mas também na busca por subsídios e alternativas que possam contribuir para a redução do valor pago pelos usuários.