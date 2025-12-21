Cora ultrapassa 7,6 mil procedimentos realizados no tratamento oncológico infantojuvenil

Cora registra 7.673 procedimentos realizados nos primeiros meses de funcionamento (Foto: Secom)

Em funcionamento desde 9 de junho de 2025, o Complexo Oncológico de Referência de Goiás (Cora) já transformou o cuidado oncológico infantojuvenil no estado, registrando 7.673 procedimentos realizados nos primeiros meses de funcionamento.

O hospital, primeiro da rede estadual dedicado exclusivamente ao câncer infantojuvenil pelo Sistema Único de Saúde (SUS), consolidou-se como alternativa segura e de alta complexidade para famílias que antes precisavam buscar tratamento fora de Goiás.

Desde a chegada dos primeiros pacientes, o Cora contabiliza 611 cirurgias, 661 sessões de quimioterapia, 5.659 consultas médicas, 3.136 atendimentos multiprofissionais e 2.674 internações em enfermaria e UTI.

O volume expressivo inclui ainda mais de 30 mil exames laboratoriais e 2 mil exames de imagem, evidenciando a estrutura completa disponível para acompanhamento integral das crianças e adolescentes em tratamento.

“O total de 7,6 mil procedimentos realizados indica alta procura e capacidade instalada suficiente para absorver grande demanda reprimida, um dos principais objetivos do projeto”, avalia o secretário Rasível Santos.

O secretário destaca que o investimento de R$ 255 milhões do Governo de Goiás permitiu a implantação de um centro de referência que já atende pacientes de todas as regiões do estado, com maior prevalência de diagnósticos como leucemia linfoblástica aguda, tumores do encéfalo e câncer renal, além de tumores raros e de alta complexidade.

Para o diretor-geral do Cora, Rafael Mendonça, o hospital, com ocupação acima de 130% em diversas áreas, mostra que a oferta de serviços especializados finalmente alcança quem mais precisa.

“O serviço já está plenamente ativo em procedimentos críticos, que exigem equipe especializada, estrutura tecnológica e protocolos rígidos”, afirma, avaliando que o número de consultas realizadas até o momento mostra que o Cora não apenas trata, mas acompanha continuamente seus pacientes, reforçando a abordagem integral prevista no modelo do Governo de Goiás.

Cora

O Cora nasce como resposta a uma necessidade histórica de Goiás, garantir cuidado oncológico avançado, humano e territorializado para crianças e adolescentes, sem deslocamentos e sem espera prolongada para pacientes e familiares que já enfrentam um momento desafiador.