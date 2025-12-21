Cora ultrapassa 7,6 mil procedimentos realizados no tratamento oncológico infantojuvenil

21 de dezembro de 2025
cora
Cora registra 7.673 procedimentos realizados nos primeiros meses de funcionamento (Foto: Secom)

Em funcionamento desde 9 de junho de 2025, o Complexo Oncológico de Referência de Goiás (Cora) já transformou o cuidado oncológico infantojuvenil no estado, registrando 7.673 procedimentos realizados nos primeiros meses de funcionamento.

O hospital, primeiro da rede estadual dedicado exclusivamente ao câncer infantojuvenil pelo Sistema Único de Saúde (SUS), consolidou-se como alternativa segura e de alta complexidade para famílias que antes precisavam buscar tratamento fora de Goiás.

Desde a chegada dos primeiros pacientes, o Cora contabiliza 611 cirurgias, 661 sessões de quimioterapia, 5.659 consultas médicas, 3.136 atendimentos multiprofissionais e 2.674 internações em enfermaria e UTI.

O volume expressivo inclui ainda mais de 30 mil exames laboratoriais e 2 mil exames de imagem, evidenciando a estrutura completa disponível para acompanhamento integral das crianças e adolescentes em tratamento.

“O total de 7,6 mil procedimentos realizados indica alta procura e capacidade instalada suficiente para absorver grande demanda reprimida, um dos principais objetivos do projeto”, avalia o secretário Rasível Santos.

O secretário destaca que o investimento de R$ 255 milhões do Governo de Goiás permitiu a implantação de um centro de referência que já atende pacientes de todas as regiões do estado, com maior prevalência de diagnósticos como leucemia linfoblástica aguda, tumores do encéfalo e câncer renal, além de tumores raros e de alta complexidade.

Para o diretor-geral do Cora, Rafael Mendonça, o hospital, com ocupação acima de 130% em diversas áreas, mostra que a oferta de serviços especializados finalmente alcança quem mais precisa.

“O serviço já está plenamente ativo em procedimentos críticos, que exigem equipe especializada, estrutura tecnológica e protocolos rígidos”, afirma, avaliando que o número de consultas realizadas até o momento mostra que o Cora não apenas trata, mas acompanha continuamente seus pacientes, reforçando a abordagem integral prevista no modelo do Governo de Goiás.

Cora

O Cora nasce como resposta a uma necessidade histórica de Goiás, garantir cuidado oncológico avançado, humano e territorializado para crianças e adolescentes, sem deslocamentos e sem espera prolongada para pacientes e familiares que já enfrentam um momento desafiador.

 

Editado por  via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás
Tags:

Veja também

inauguracao eta anapolis

Governo duplica capacidade de abastecimento de água em Anápolis

21 de dezembro de 2025
palacio pedro ludovico

Sem contestação da União, Goiás avança no STF por novo rateio de recursos da saúde

21 de dezembro de 2025
polo de moda

Projeto da Secretaria de Indústria e Comércio avança e fortalece parcerias para criação de polo de moda em Anápolis

21 de dezembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

inauguracao eta anapolis

Governo duplica capacidade de abastecimento de água em Anápolis

21 de dezembro de 2025
palacio pedro ludovico

Sem contestação da União, Goiás avança no STF por novo rateio de recursos da saúde

21 de dezembro de 2025
polo de moda

Projeto da Secretaria de Indústria e Comércio avança e fortalece parcerias para criação de polo de moda em Anápolis

21 de dezembro de 2025
arvore de croche

Anápolis inaugura primeira árvore de Natal de crochê no Parque Ipiranga

21 de dezembro de 2025
cora

Cora ultrapassa 7,6 mil procedimentos realizados no tratamento oncológico infantojuvenil

21 de dezembro de 2025