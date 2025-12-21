Anápolis inaugura primeira árvore de Natal de crochê no Parque Ipiranga

21 de dezembro de 2025
arvore de croche

Árvore ficará disponível para visitação até o dia 10 de janeiro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Anápolis inaugurou, nesta quarta-feira (17), a primeira árvore de Natal de crochê do município, instalada no Parque Ipiranga. A cerimônia de entrega foi marcada pelo clima natalino e reuniu participantes do projeto e representantes do poder público. A árvore ficará disponível para visitação até o dia 10 de janeiro.

A peça foi confeccionada com cerca de mil quadrados de crochê, produzidos ao longo do mês de dezembro por integrantes do grupo Quadradinhos de Amor. O trabalho coletivo resultou em uma decoração inédita, que alia criatividade, arte manual e valorização cultural.

A iniciativa foi realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis, por meio da Diretoria de Turismo, e o grupo Quadradinhos de Amor. O projeto também contou com uma semana de oficinas, nas quais os participantes aprenderam desde as técnicas iniciais do crochê até a confecção das peças.

De acordo com a Diretoria de Turismo, a prática do crochê incentiva atividades manuais, possui caráter terapêutico e pode estimular o surgimento de novos empreendedores. A árvore foi instalada em um ponto estratégico da cidade, com o objetivo de valorizar o espaço como atrativo turístico durante o período natalino.

