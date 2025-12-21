Projeto da Secretaria de Indústria e Comércio avança e fortalece parcerias para criação de polo de moda em Anápolis

Projeto busca fomentar o empreendedorismo, ampliar a geração de emprego e renda e estruturar um polo de moda no município (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O grupo é coordenado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura e contou com representantes da pasta como o secretário Kim Abraão, o diretor de Indústria e Comércio Maurício Rosa e o assessor Fabrício Soares.

O momento contou com a participação do diretor de Trabalho, Emprego e Renda, Ivan Espíndola; o diretor do SENAI, Almiro Martins; o presidente da Cooperativa de Moda de Anápolis (Copema), Vinícius Marins e o consultor de produtividade em moda, Iran Guerra.

Saiba mais sobre o projeto

Durante o encontro, foram discutidas as etapas para a implantação da cooperativa de moda e a oferta de cursos profissionalizantes, em parceria com o SENAI, com foco na qualificação da mão de obra local e no fortalecimento da cadeia produtiva do setor. A proposta inclui ainda ações voltadas à atração de empresas e à modernização da produção.

Atualmente o município possui mais de 2 mil confecções, o que evidencia o potencial do município no segmento. O projeto Moda Anápolis busca fomentar o empreendedorismo, ampliar a geração de emprego e renda e estruturar um polo de moda no município. Com o alinhamento das diretrizes, o projeto entra agora na fase de fechamento de parcerias e estruturação.

Segundo a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, a Prefeitura de Anápolis atuará no fornecimento da estrutura necessária, com apoio das secretarias municipais envolvidas e parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Retomada.