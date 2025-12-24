Festival do Bem leva festa de Réveillon ao interior do estado

24 de dezembro de 2025
festival do bem
Réveillon do Bem leva música, alegria e movimentação econômica a cidades do interior goiano (Foto: Ycaro Mattus)

O Festival do Bem edição Réveillon vai transformar a virada do ano em uma grande festa no interior de Goiás. Com uma programação diversificada, o Governo de Goiás garante celebrações não apenas na capital, mas em vários municípios, levando alegria, cultura e entretenimento para diferentes regiões do estado.

A iniciativa, realizada por meio da Goiás Turismo, reforça o compromisso da gestão estadual com a descentralização dos eventos, o fortalecimento do turismo regional e a valorização das culturas locais, além de proporcionar momentos de união e confraternização para moradores e visitantes.

A diversão está confirmada em Inhumas, Ipameri, Itauçu, Rio Quente, São Luís de Montes Belos e São Simão, com apresentações nos dias 30 e 31 de dezembro.

Em Inhumas, Luiza Martins e Anna Julia sobem ao palco no dia 30/12, enquanto Guilherme Silva e Julia Leão comandam a noite da virada. Em Ipameri, Israel e Rodolffo e Thalia e Thaleia se apresentam no dia 30/12, e Eduardo Melo e Lucas Costa animam o público no dia 31/12.

Em Itauçu, o Réveillon será embalado por Bruno e Denner e Maristela Muller no dia 30/12, e por Chicote Luxo e Anna Julia na noite da virada. Já em São Simão, a festa começa no dia 30/12 com Rick e Rangel e Júlia Leão, e continua no dia 31/12 com Breno Ferreira e Cinthia Moraes.

São Luís de Montes Belos recebe Guilherme e Benutto e Lucas Costa no dia 30/12, e DJ Dan Lelis e Rick e Rangel no dia 31/12. Em Rio Quente, o público vai curtir Felipe Araújo e Maíra Lemos no dia 30/12, e Pedro Volt e Luiza Martins na noite da virada.

Celebrações aquecem a economia

“É com grande alegria que anunciamos que, neste ano, o Governo de Goiás vai levar a festa de Réveillon a diversos municípios do interior. Queremos que todos possam celebrar a chegada do novo ano em um ambiente seguro, acolhedor e cheio de energia positiva”, afirma o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves.

Segundo o gestor, a iniciativa vai além do entretenimento.

“A festa de Réveillon é uma tradição que representa renovação, esperança e alegria. Ao expandir essa celebração para o interior, buscamos não apenas oferecer uma programação festiva, mas também estimular a economia local, apoiar os empreendedores e fortalecer o turismo nas cidades que muitas vezes ficam à margem das grandes celebrações”, conclui.

 

