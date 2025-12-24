Confira a restrição de tráfego nas rodovias estaduais neste fim de ano

Motoristas devem ficar atentos à restrição de tráfego em rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Natal (Foto: Silvano Vital)

Motoristas devem ficar atentos à restrição de tráfego em rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Natal. A medida será aplicada na quarta-feira (24/12), quinta-feira (25/12) e no domingo (28/12), com o objetivo de garantir mais segurança viária diante do aumento do fluxo de veículos no período.

A restrição vale exclusivamente para veículos de carga pesada, em rodovias de pista simples e com duplo sentido, no horário das 7 às 20 horas (confira a lista completa de trechos abaixo).

Estão incluídos veículos de três a nove eixos e aqueles que necessitam de escolta ou batedores, como Composição de Veículos de Carga (CVC), Romeu e Julieta, guindastes e cegonheiros.

Exceção

Ficam excetuados da restrição os veículos que transportam cargas perecíveis, como leite e derivados, frutas e verduras, além de cargas vivas ou frigoríficas.

O descumprimento da medida sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997).

A mesma restrição será adotada também durante o feriado de Ano Novo, nos dias 31/12 (quarta-feira), 1º/1/2026 (quinta-feira) e 04/01/2026 (domingo). A fiscalização ficará a cargo do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR).

As ações têm como foco ampliar a segurança e garantir melhor fluidez do trânsito nos períodos de maior movimentação nas rodovias estaduais.

Confira os trechos com restrição de tráfego