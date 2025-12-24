Confira a restrição de tráfego nas rodovias estaduais neste fim de ano
Motoristas devem ficar atentos à restrição de tráfego em rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Natal. A medida será aplicada na quarta-feira (24/12), quinta-feira (25/12) e no domingo (28/12), com o objetivo de garantir mais segurança viária diante do aumento do fluxo de veículos no período.
A restrição vale exclusivamente para veículos de carga pesada, em rodovias de pista simples e com duplo sentido, no horário das 7 às 20 horas (confira a lista completa de trechos abaixo).
Estão incluídos veículos de três a nove eixos e aqueles que necessitam de escolta ou batedores, como Composição de Veículos de Carga (CVC), Romeu e Julieta, guindastes e cegonheiros.
Exceção
Ficam excetuados da restrição os veículos que transportam cargas perecíveis, como leite e derivados, frutas e verduras, além de cargas vivas ou frigoríficas.
O descumprimento da medida sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997).
A mesma restrição será adotada também durante o feriado de Ano Novo, nos dias 31/12 (quarta-feira), 1º/1/2026 (quinta-feira) e 04/01/2026 (domingo). A fiscalização ficará a cargo do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR).
As ações têm como foco ampliar a segurança e garantir melhor fluidez do trânsito nos períodos de maior movimentação nas rodovias estaduais.
Confira os trechos com restrição de tráfego
- GO-020 – Entroncamento com a GO-020, Cristianópolis, ao entroncamento com a GO-217, Caldas Novas/Corumbaíba/Divisa GO/MG
- GO-139 – Entroncamento com a GO-020, Cristianópolis, ao entroncamento com a GO-217, Caldas Novas/Corumbaíba/Divisa GO/MG
- GO-213 – Entroncamento com a GO-330, Ipameri/Caldas Novas
- GO-217 – Entroncamento com a BR-153, Piracanjuba, ao entroncamento com a GO-139
- GO-330 – Vianópolis/Pires do Rio/Catalão/Três Ranchos
- GO-431 – Entroncamento com a BR-153/Pirenópolis
- GO-338 – Entroncamento com a BR-060/Abadiânia/Planalmira/Pirenópolis
- GO-225 – Entroncamento com a BR-414/Corumbá/Pirenópolis
- GO-010/GO-139 – Luziânia/Vianópolis ao entroncamento com a GO-217, Piracanjuba
- GO-507 – Entroncamento com a GO-213 até Rio Quente
- GO-530 – Entroncamento com a GO-164 até Aruanã
- GO-241 – Entroncamento com a BR-153 até Minaçu
- GO-210 – Entroncamento com a BR-153 até Buriti Alegre
- GO-118 – Entroncamento com a GO/DF até Alto Paraíso
- GO-080 – Entroncamento com a BR-153 até Goianésia
- GO-116 – Entroncamento com a BR-060 até Itiquira
- GO-164 – Entroncamento com a BR-164 até São Simão
- GO-206 – Entroncamento com a BR-364 até Lagoa Santa
- GO-206 – Entroncamento com a BR-364 até Parque Nacional das Emas
- GO-441 – Entroncamento com a GO-050 até Parque Estadual de Paraúna
- GO-108 – Entroncamento com a BR-060, Posse/Guarani até Parque Estadual de Terra Ronca
- GO-239 – Entroncamento com a GO-164 até Bandeirante
- GO-164 – cidade de Goiás até São Miguel do Araguaia