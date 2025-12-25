Inscrição de OSC interessada na execução do CineLeitura do Bem termina neste sábado

25 de dezembro de 2025
cine leitura do bem
Chamamento público é promovido pelo Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Foto: Secult Goiás)

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em executar o projeto CineLeitura do Bem devem ficar atentas ao prazo final de inscrição, que termina neste sábado (27/12). As propostas de adesão devem ser enviadas exclusivamente por e-mail, para o endereço planejamento.secult@goias.gov.br, conforme estabelecido no edital.

O chamamento público é promovido pelo Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult Goiás).

Podem participar OSCs legalmente constituídas que atendam aos requisitos previstos no edital, incluindo a comprovação de experiência compatível com o objeto da parceria e a apresentação da documentação exigida.

A seleção das organizações seguirá critérios técnicos definidos no chamamento público, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab). O Edital está disponível para consulta no Diário Oficial do Estado de Goiás e no site oficial da Secult Goiás.

CineLeitura do Bem

De caráter itinerante, o projeto CineLeitura do Bem irá promover sessões de cinema, atividades de leitura e ações culturais complementares em 120 municípios e distritos goianos, com atenção especial a comunidades em situação de vulnerabilidade social e a localidades com acesso limitado a equipamentos e atividades culturais.

 

Editado por  via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás
