Secult divulga resultado dos editais de Manifestações Carnavalescas e de Tradição e Território

25 de dezembro de 2025
secult
Relação dos projetos habilitados foi divulgada no Diário Oficial do Estado e pode ser conferida no site da Secult (Foto: Secult)

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulgou o resultado final dos editais nº 7/2025, de Manifestações Carnavalescas em Goiás, e nº 8/2025, de Tradição e Território – Goiás de Todos Nós, ambos do Fundo de Arte e Cultura (FAC).

A relação dos projetos habilitados foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (23/12) e também pode ser consultada no site da secretaria.

Editais da Secult

O edital voltado às Manifestações Carnavalescas vai destinar R$ 2 milhões a 30 projetos que valorizam e fortalecem o Carnaval goiano em diversas regiões do estado. Já o edital de Tradição e Território – Goiás de Todos Nós prevê investimento de R$ 1 milhão em 20 iniciativas que promovem expressões culturais de comunidades quilombolas, afro-brasileiras e periféricas.

Ao todo, o FAC 2025 investiu R$ 12,8 milhões em 345 projetos selecionados, contribuindo para o aquecimento da economia local.

“Além de incentivar a cultura e os artistas goianos, esse investimento gera empregos, impulsiona o turismo e fortalece a cadeia da economia criativa no estado”, destaca a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

 

