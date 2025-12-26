Goianos já podem consultar valor venal de veículos

26 de dezembro de 2025
carros transito
Tabela é utilizada como base de cálculo para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 (Foto: Economia)

A Secretaria da Economia disponibilizou a lista de valores venais dos veículos em Goiás, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A tabela é utilizada como base de cálculo para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026.

Para consultar o valor venal do seu veículo, o cidadão deve acessar o site goias.gov.br/economia/ipva/, clicar em “Calendário de Vencimentos e Tabela de Valor”, e “Consulta Histórico Valores dos Venais dos Veículos”, ou diretamente aqui.

É necessário informar a marca, modelo e versão, assim como o ano de fabricação. Essas informações estão disponíveis no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

O Governo de Goiás manteve as alíquotas de IPVA aplicadas no ano anterior: 1,25% para ônibus, micro-ônibus e caminhão; 3% para motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo de até 100cv; 3,45% para utilitários e 3,75% para os demais veículos.

A tabela Fipe completa foi publicada no suplemento Diário Oficial do Estado de Goiás de 15 de dezembro. O contribuinte que discordar do valor poderá protocolar, até 31 de janeiro, um Pedido de Revisão de Lançamento, reunindo documentos que comprovem a argumentação para contestar a base de cálculo do IPVA 2026.

O serviço deverá ser solicitado na Plataforma Digital de Processos.

Calendário de vencimento do IPVA

O boleto para pagamento do IPVA poderá ser emitido na primeira semana de janeiro, no site do Detran-GO ou no portal Expresso.

Para o pagamento à vista até 15 de janeiro, o desconto será de 8%.

O cidadão também tem a opção de parcelar o imposto e o licenciamento em até dez vezes. Aqueles inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana que atenderam aos critérios podem receber entre 5% e 10% de desconto adicional.

Atualmente, estão em circulação em Goiás mais de 5 milhões de veículos. Desse total, 1,59 milhão é tributável.

Editado por  via Secretaria da Economia – Governo de Goiás
