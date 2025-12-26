De Volta Para Casa já atendeu 438 pessoas em situação de rua desde 2024

Fortalecimento da Assistência Social, como o programa De Volta Para Casa, faz com que mais pessoas sejam alcançadas pelas políticas públicas do Governo de Goiás (Foto: Carol Costa/Seds)

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) promoveu, desde 2024, o retorno voluntário de 438 pessoas em situação de rua para o convívio familiar em suas cidades de origem em outro estado, por meio do programa De Volta Para Casa. Somente em 2025, 326 pessoas saíram das ruas de cidades goianas.

De Volta Para Casa

O programa do Goiás Social oferece uma passagem e um kit alimentação para ser consumido durante o trajeto. Tudo isso de forma voluntária e gratuita.

Além disso, a Seds promove ações de escuta e acolhimento voltadas a esta população durante o ano inteiro. O programa é financiado com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás), que já destinou mais R$ 430 mil desde sua criação.

Para Wellington Matos, titular da Seds, o De Volta pra Casa é uma forma de promover a reintegração social das pessoas de forma respeitosa.

“Esse ano, muitas pessoas terão a oportunidade de passar o Natal com suas famílias e a chance de recomeçar ao lado de pessoas queridas. Isso tudo demonstra a responsabilidade do Goiás Social em cuidar dos goianos que mais precisam”, destaca.

Para ser um beneficiário do programa é necessário estar inscrito no CadÚnico, portar documento com foto ou boletim de ocorrência (em caso de roubo ou perda) e apresentar o contato de algum familiar ou responsável que resida no município de origem.

A equipe da Seds acompanha o beneficiário até a rodoviária e mantém contato com os beneficiados e familiares após a chegada ao destino.

Atendimento do De Volta pra Casa (Foto: Carol Costa/Seds)

Fortalecimento da Assistência Social

O Governo de Goiás também realiza o repasse financeiro, por meio do Cofinanciamento Estadual, para as Secretarias de Assistência Social dos municípios. Desde 2021, o governo já repassou aos fundos dos 246 municípios mais de R$ 102 milhões para ações emergenciais na área social.

Em 2025, o Goiás Social lançou o programa Equipa Social, com investimento de R$ 100 milhões para reformas e adequações de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para os 246 municípios. O dinheiro já está nas contas das prefeituras desde o início de agosto.

Goiânia recebeu, em 2025, mais de R$ 6 milhões, via Cofinanciamento Estadual, valor que pode ser investido no aprimoramento e criação de políticas públicas para a população mais vulnerável que vive na capital, como as pessoas que estão em situação de rua.

Já o Equipa Social repassou R$ 7,8 milhões para obras em Cras e Creas, a fim de facilitar e melhorar esse primeiro contato com indivíduos que estão em vulnerabilidade.

O fortalecimento da Assistência Social goiana faz com que mais pessoas sejam alcançadas pelas políticas públicas do Governo de Goiás, causando impacto e transformação na vida dos goianos.