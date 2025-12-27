Prefeitura de Anápolis define cronograma para resultado e matrícula de estudantes novatos em 2026

Resultado das inscrições será divulgado em 8 de janeiro, com matrículas presenciais a partir do dia 13 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Após a divulgação do resultado, os responsáveis pelos estudantes contemplados devem fazer a efetivação da matrícula que terá início a partir do dia 13 de janeiro de 2026 e deverá ser realizada diretamente na unidade de ensino onde o estudante foi selecionado.

Para isso, é necessário que os responsáveis compareçam presencialmente à unidade de ensino indicada com os documentos pessoais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o comparecimento dentro do prazo estabelecido e a apresentação da documentação exigida são fundamentais para a confirmação da matrícula, garantindo a organização e o atendimento aos estudantes da rede municipal.