Prefeitura de Anápolis define cronograma para resultado e matrícula de estudantes novatos em 2026

27 de dezembro de 2025
estudantes anapolis

Resultado das inscrições será divulgado em 8 de janeiro, com matrículas presenciais a partir do dia 13 (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Secretaria Municipal de Educação irá divulgar no dia 8 de janeiro o resultado das inscrições dos estudantes novatos da rede municipal de ensino de Anápolis de 2026. O processo faz parte do calendário oficial de matrículas para o ano letivo e tem como objetivo organizar o ingresso de novos alunos nas unidades de ensino do município.

Após a divulgação do resultado, os responsáveis pelos estudantes contemplados devem fazer a efetivação da matrícula que terá início a partir do dia 13 de janeiro de 2026 e deverá ser realizada diretamente na unidade de ensino onde o estudante foi selecionado.

Para isso, é necessário que os responsáveis compareçam presencialmente à unidade de ensino indicada com os documentos pessoais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o comparecimento dentro do prazo estabelecido e a apresentação da documentação exigida são fundamentais para a confirmação da matrícula, garantindo a organização e o atendimento aos estudantes da rede municipal.

