Governo vai investir até R$ 10 milhões em GovTechs

Propostas inscritas passarão por um processo de seleção que poderá resultar na contratação das soluções (Foto: André Bianchi)

O Governo de Goiás vai investir até R$ 10 milhões em GovTechs de todo o Brasil para o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à resolução de desafios reais do setor público no estado.

A iniciativa é direcionada a startups, empresas de tecnologia, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) e pessoas inovadoras que atuem nas áreas de dados, saúde, inteligência artificial (IA) e integração de sistemas.

O programa é uma iniciativa das Secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Administração (Sead), com o Hub Goiás, equipamento público estadual gerido pelo Porto Digital.

Ao todo, contará com seis desafios, lançados por diferentes secretarias estaduais, cada um com edital próprio e contratação feita por meio da Contratação Pública para Solução Inovadora (CPSI).

Desafio na Saúde

O primeiro desafio, proposto pela Secretaria da Saúde, tem como tema: Como melhorar a notificação de óbitos com potencial para doação de córneas, ampliando os transplantes em Goiás. Goiás tem mais de 1.800 pessoas que aguardam por quase 2 anos para realizar um transplante de córnea.

O edital já está disponível, e as inscrições serão abertas em janeiro de 2026. As soluções selecionadas poderão receber investimento de até R$ 1,6 milhão por contrato, destinado ao desenvolvimento e à realização de testes, com recursos aportados pela SES.

“Goiás dá um passo decisivo na modernização da gestão pública ao adotar a inovação aberta como estratégia permanente de governo. Estamos conectando os desafios reais do setor público ao talento e à capacidade inovadora de startups, empresas de tecnologia e instituições de pesquisa de todo o país. Isso significa soluções mais eficientes, ágeis e centradas no cidadão”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto.

O secretário da Administração, Alan Tavares, ressalta os impactos do GovTech na eficiência do Estado. “Quando o poder público abre espaço para que a sociedade e as startups participem da construção de soluções inovadoras, ganhamos eficiência, economizamos recursos e tempo e ampliamos a capacidade do Estado de atender melhor à população. O GovTech já tem demonstrado resultados importantes em diversas áreas da administração pública”, pontua.

GovTech

O Programa GovTech é uma jornada de inovação aberta que conecta o poder público a startups, empresas de tecnologia, ICTs e pessoas inovadoras interessadas em desenvolver e testar soluções dentro das secretarias do Governo de Goiás.

Serão lançados seis editais, cada um com um desafio específico nas áreas de saúde, economia, administração, meio ambiente, governo, e ciência, tecnologia e inovação.

A próxima secretaria a lançar desafio de inovação aberta será a Sead — o edital está previsto para janeiro. Na sequência, serão lançados os editais da Secretaria de Economia e de Ciência, Tecnologia e Inovação, que já assinaram o Termo de Abertura do Projeto (TAP). A publicação deve ocorrer nos primeiros meses de 2026.

As propostas inscritas passarão por um processo de seleção que poderá resultar na contratação das soluções, realizada por meio da Contratação Pública para Solução Inovadora (CPSI), modelo previsto na legislação brasileira que permite à administração pública adquirir soluções inovadoras, promovendo testes, validação e escalabilidade das tecnologias desenvolvidas. Mais informações aqui.