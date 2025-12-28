Secult convoca suplentes do edital de Manifestações Carnavalescas

28 de dezembro de 2025
secult
Suplementação orçamentária de R$ 2,2 milhões permitiu ampliar o número de beneficiados (Foto: Secult)

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) convocou 22 suplentes do Edital Nº 7, de Manifestações Carnavalescas em Goiás, do Fundo de Arte e Cultura (FAC). A lista completa pode ser consultada no site da secretaria.

A suplementação orçamentária de R$ 2,2 milhões permitiu ampliar o número de beneficiados, fortalecer a economia criativa e impulsionar a cadeia produtiva dos projetos que valorizam o carnaval goiano.

O valor original do edital era de R$ 2 milhões, o que beneficiaria 30 projetos. Com a suplementação, o total investido chegou a R$ 4,2 milhões, ampliando para 52 o número de propostas que valorizam e fortalecem o Carnaval goiano em diversas regiões do estado.

Ao todo, o FAC 2025 investiu R$ 15 milhões em 367 projetos selecionados, contribuindo para o aquecimento da economia local.

“Além de incentivar a cultura e os artistas goianos, esse investimento gera empregos, impulsiona o turismo e fortalece a cadeia da economia criativa no estado”, destaca a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

Resultado final

A relação dos projetos habilitados dos editais nº 7 e nº 8/2025, de Fomento Tradição e Território – Goiás de Todos Nós, foi publicada nesta terça-feira (23/12) e pode ser consultada no site da secretaria.

Editado por  via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás
