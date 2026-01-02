Pesquisas da UEG fortalecem a preservação do Cerrado

Pesquisadores da UEG estudam a genética das jabuticabeiras e frutos nativos: busca por um futuro sustentável para Goiás (Foto: UEG)

As pesquisas conduzidas pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) tiveram papel fundamental para o avanço do conhecimento sobre o bioma Cerrado goiano, apontando soluções para conservação ambiental, valorização da biodiversidade e estímulo à economia regional.

As ações desenvolvidas pela universidade pública estadual, em parceria com instituições como Emater Goiás e agentes de fomento do governo, reforçam o compromisso com a sustentabilidade, a inovação científica e o desenvolvimento socioeconômico do estado.

Uma das contribuições científicas mais importantes realizadas foi a descoberta de uma nova espécie de planta nativa do cerrado, a Jacquemontia verae, registrada oficialmente pela comunidade científica em 2025.

A pesquisa foi conduzida pela professora Isa Lucia de Morais, docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologia e do curso de Ciências Biológicas da UEG, com colaboração de pesquisadores de instituições nacionais.

Sobre a importância da descoberta, a pesquisadora destacou:

“Descobrir novas espécies é fundamental para compreendermos a biodiversidade e conservarmos a natureza. Ao identificar e descrever uma nova espécie, a ciência amplia nosso entendimento sobre os ecossistemas e como os seres vivos se adaptam aos mais diversos ambientes.”

A Jacquemontia verae foi encontrada em uma área de Cerrado rupestre que enfrenta fortes pressões ambientais, o que ressalta a urgência de políticas de conservação ambiental e gestão territorial.

Jabuticabeiras

Em outra frente de pesquisa, docentes da UEG, em parceria com a Emater Goiás, intensificaram o mapeamento genético e morfológico das jabuticabeiras em Hidrolândia, município que responde por cerca de 98,5% da produção estadual da fruta.

Os pesquisadores Plauto Simão de Carvalho e Sabrina do Couto de Miranda relatam que o projeto está atualmente na fase de coleta de material botânico para análise detalhada.

Ao comentar os avanços da pesquisa, a equipe explicou:

“Estamos na fase de coleta de material botânico em diversas propriedades e desenvolvendo um banco de dados detalhado com características morfológicas e genéticas, que facilitará futuras pesquisas e o manejo das plantações”.

Esse mapeamento contribui diretamente para práticas agrícolas mais sustentáveis, certificação da produção local e fortalecimento da cadeia produtiva da jabuticaba, com impactos positivos para a economia rural e a biodiversidade goiana.

Outros estudos apoiados por chamadas públicas e parcerias também avançaram em 2025, como o projeto que estuda a conservação e o potencial econômico de frutíferas nativas do Cerrado, como cagaiteiras e gabirobeiras, com foco na geração de renda para agricultores familiares na região do Vale do São Patrício em Goiás.