Secretaria de Obras fortalece infraestrutura urbana, meio ambiente e manutenção da cidade em 2025

Intervenções integradas avançam na mobilidade, drenagem, edificações públicas e meio ambiente (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Na área de mobilidade urbana, a Secretaria concentrou esforços em intervenções estruturantes nos principais gargalos do sistema viário. Destacam-se as melhorias no Elevado Ayrton Senna e no trevo do Recanto do Sol, ponto estratégico de interligação das BRs 153 e 414. Também foram executadas melhorias na Rua dos Ferroviários, em vias urbanas e acessos interbairros, ampliando a conectividade viária. De forma complementar, foi implantado um semáforo inteligente na Avenida Brasil Norte, no acesso à UniEvangélica, além do alargamento da Avenida Brasil no encontro com a Avenida Engenheiro Portela e da implantação de dispositivos de redução de velocidade no trevo do bairro São Vicente (Igrejinha).

No que se refere às pontes e travessias, a Secretaria executou ações de reconstrução e recuperação por meio de convênios e intervenções diretas, incluindo a recuperação emergencial das pontes da GO-222 e de Souzânia. Foram iniciadas obras na Rua Anhanguera, na Vila Góis, no Residencial Verona, em Reboleiras, e no distrito de Souzânia, na região do Padre Francisco. Outras intervenções estão programadas para os bairros Fabril, Lapa, Joanápolis (duas unidades), Vale das Antas, Monte Sinai, Jardim Alvorada e Souzânia.

No eixo de planejamento e drenagem urbana, foi estruturado o Plano de Revitalização das Vias Urbanas, com foco em drenagem e pavimentação. Foram captados R$ 37 milhões para obras de drenagem e R$ 4 milhões destinados à recuperação de áreas com processos erosivos. Os recursos viabilizam obras de macrodrenagem, como parques alagáveis, bacias de infiltração, controle de vazão e contenção de erosões, além do desenvolvimento de projetos de microdrenagem em áreas com histórico recorrente de alagamentos.

Ao longo de 2025, houve intensificação da manutenção da rede de galerias pluviais, com a reforma de 235 bocas de lobo, substituição de 320 tampas de poços de visita e limpeza de 740 bocas de lobo. Também foram realizadas ampliações da rede de drenagem no Jardim Europa e no bairro de Lourdes, além da implantação de novas galerias no Elevado Ayrton Senna, na Rua dos Ferroviários e no trevo BR-153/BR-414/Recanto do Sol.

Na área de edificações públicas, foram concluídas obras como a reforma da Escola Inácio Sardinha Lisboa, da Escola João Luís de Oliveira e da Escola Realino José de Oliveira; a reforma e ampliação do Estádio Jonas Duarte; a construção do Hospital George Hajjar; da Escola Dinalva Lopes, na Vila Esperança; da Escola Benjamim Beze Júnior, no Bairro Primavera; além da reforma da Unidade de Saúde Lion Fleury (OSEGO).

Atualmente, a Secretaria mantém em execução obras nas áreas de educação, saúde e infraestrutura urbana, incluindo a construção das escolas Lions Anhanguera, Munir Calixto, Fabril e Rodolf Mikel Ghannam, todas com quadras esportivas; a reforma do CMEI Arnaldo Steckelberg; a construção da quadra da Escola Benjamim Beze Júnior; das Unidades Básicas de Saúde da Vila Esperança e do Jardim das Américas; da Policlínica do Adriana Parque; do equipamento do CadÚnico; além da trincheira da BR-153 com acesso ao Recanto, canalização do Córrego João Cesáreo, recapeamento de vias por convênio com a Goinfra e pavimentação do bairro Anexo Bom Sucesso.

Na área ambiental, a Secretaria ampliou ações voltadas à sustentabilidade, educação ambiental e bem-estar animal. Ao longo do ano, foram executados programas de arborização urbana, produção de mudas, campanhas de conscientização ambiental, operação da Unidade Móvel de Bem-Estar Animal e fortalecimento da fiscalização ambiental. Também houve avanços na implantação de EcoPontos e na elaboração do Manual de Coleta Seletiva, contribuindo para a gestão adequada de resíduos e a melhoria da qualidade ambiental no município.

A Subsecretaria de Zeladoria Pública executou serviços contínuos de limpeza urbana e conservação dos espaços públicos, incluindo coleta e destinação de resíduos domiciliares e entulhos, varrição de vias, roçagem, capina, poda de árvores, atendimento por meio do cata-treco e manutenção de praças, parques e áreas verdes. Na infraestrutura urbana e rural, foram realizados serviços de manutenção de estradas vicinais, aplicação de cascalho, operação tapa-buraco e atendimento às demandas de iluminação pública, garantindo melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade urbana.

No campo do planejamento urbano, licenciamento e habitação, a Secretaria avançou na modernização administrativa, com a digitalização dos fluxos de licenciamento, aprimoramento dos procedimentos de análise e emissão de alvarás, certidões e pareceres técnicos, criação de canais de transparência e disponibilização de cartilha institucional ao contribuinte. As medidas contribuíram para maior agilidade, segurança jurídica e eficiência na gestão urbana e nas demandas relacionadas ao uso do solo e à habitação.

As ações executadas e em andamento ao longo de 2025 evidenciam o esforço da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente em qualificar a infraestrutura urbana, ampliar a capacidade de drenagem, fortalecer a mobilidade, promover a sustentabilidade ambiental e assegurar a manutenção contínua da cidade, consolidando bases sólidas para o desenvolvimento sustentável de Anápolis.