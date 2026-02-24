Zoonoses promoverá vacinação antirrábica domiciliar para cães e gatos nesta terça (24)

24 de fevereiro de 2026
cachorro

Ação busca garantir a proteção contra a raiva por meio da aplicação gratuita da vacina em cães e gatos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) promoverá nesta terça-feira (24) no condomínio residencial Casas Flamboyant, no Bairro Itatiaia, uma ação de vacinação antirrábica. Os atendimentos serão realizados de forma domiciliar das 8h30 às 12h.

A ação busca garantir a proteção contra a raiva por meio da aplicação gratuita da vacina em cães e gatos. A vacina protege contra o vírus da raiva que pode causar danos à saúde do animal e também do ser humano caso seja contaminado. A contaminação pode acontecer por meio de ranhuras e lambeduras.

A primeira dose da vacina pode ser aplicada a partir dos 3 meses (12 semanas) de vida, o reforço deve ser feito anualmente durante toda a vida do animal.

Outros postos de vacinação

A vacina antirrábica também pode ser encontrada em três pontos fixos sendo eles em instituições de ensino superior coordenadas em parceria com cursos de medicina veterinária.

-Clínica Veterinária da Faculdade UniEVANGÉLICA: de segunda a quinta-feira, das 14h30 às 17h30;
-Clínica Veterinária da Faculdade Anhanguera: de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h;
-Clínica Veterinária da Faculdade Fama: de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

