Procon Anápolis aponta variação de até 54% no preço da água mineral e 28% no gás

Levantamento analisou os valores do gás de cozinha e da água mineral no comércio local, identificando variações expressivas entre os estabelecimentos (Foto: Wanessa Faustino / Prefeitura de Anápolis)

A pesquisa foi realizada em 12 empresas do município, entre elas Moura Gás, Superchama, Alto Gás, Ultragaz Anápolis, Gás Legal, Turbo Gás, Mendes Gás, Casa Gás, Tele Gás, Top Gás, Ana Gás e Alô Gás.

Gás

O botijão de 13 kg apresentou variação de até 28%, tanto para retirada na portaria quanto para entrega, com preços entre R$ 98,00 (Moura Gás) e R$ 125,00 (Ana Gás). Já o cilindro de 20 kg registrou diferença de 23%, variando de R$ 185,00 (Gás Legal) a R$ 228,00 (Casa Gás).

O cilindro de 45 kg teve variação de 20%, com o menor preço encontrado na Turbo Gás (R$ 400,00) e o maior na Moura Gás (R$ 480,00).

Água mineral

A água mineral de 20 litros para entrega apresentou a maior oscilação da pesquisa, chegando a 54%, com valores entre R$ 13,00 (Gás Legal) e R$ 20,00 (Superchama). Na retirada em portaria, a variação foi de 33%, com preços entre R$ 15,00 (Turbo Gás, Mendes Gás e Ana Gás) e R$ 20,00 (Superchama).

Orientações ao consumidor

O Procon orienta que, ao adquirir gás de cozinha, o consumidor verifique se o botijão está lacrado, com rótulo de segurança intacto, sem amassados ou sinais de ferrugem, além de conferir a marca em alto-relevo. Em caso de dúvida sobre o peso, é direito do consumidor exigir a pesagem do produto.

O órgão também reforça que pode haver acréscimo de preço conforme a forma de pagamento, conforme prevê a legislação, e alerta que é considerada prática abusiva a cobrança de taxa adicional para pagamento via PIX.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.